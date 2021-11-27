З сиром і джемом або з маком та горіхами – як приготувати пишні завиванці

Їх можна випікати в одноразових формах з фольги, якщо немає форми для випікання хліба. Завиванець печеться або швидким методом, або треба довго вистоювати тісто

Рецепти завиванців / Фото: Колаж: Сьогодні

Завиванец – дуже гарний і, мабуть, один з найпишніших серед собі подібних. Хтось пам'ятає цю ароматну випічку з дитинства.

З назви ясно, що тісто потрібно загортати в джгут або плести щось на зразок коси.

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Нижче – два рецепти. Один не вимагає тривалого вистоювання тіста, у другому тісто розстоюється довше. Витрачений час, звісно, абсолютно виправдається.

Якщо є бажання, то в сирний завиванець за рецептом kaleda_tatsiana можна додати трохи родзинок. Для завиванця з маком та горіхами від galina_tsimbaliyk потрібно приготувати сироп, яким просочуватиметься випічка.

Сирний завиванець

Сирний завиванець / Фото: instagram.com/kaleda_tatsiana/

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Інгредієнти:

2 жовтки;

100 г цукру

40-50 г олії та вершкового масла навпіл;

200 г протертого сиру;

200 борошна;

2 ч. л. розпушувача;

ванілін.

Для начинки:

джем;

горіхи;

шоколадні краплі.

Як приготувати:

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Замісити тісто блендером для повного поєднання інгредієнтів. Залишити на 30 хвилин у теплі. Розкачати у прямокутник на присипаному борошном столі. Для начинки поєднати джем, горіхи, шоколадні краплі. Викласти начинку, сформувати рулет та розрізати вздовж на дві смуги. Заплести зі смуг косу. Викласти в змащену вершковим маслом форму і запікати за 180 градусів 40 хвилин.

Завиванець з маком та горіхами

Завиванець з маком та горіхами / Фото: instagram.com/galina_tsimbaliyk

Інгредієнти для тіста:

125 закваски 100% вологості;

100 г молока (крижаного);

250 г борошна;

2 яйця;

80 г вершкового масла 82%;

100 г цукру;

дрібка солі;

ванільний цукор.

Для начинки:

по 60 г маку, горіхів, цукру;

15 г вершкового масла;

родзинки;

1 ч. л. меду.

Для сиропу:

50 г цукру;

50 г води;

20 г рому.

Як приготувати: