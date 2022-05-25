Особливий рецепт улюбленої "Мімози" – майонез не потрібен

"Мімоза" – недорога класика, ще й смачна. Як і салат з крабових паличок, заправляється майонезом, домашнім або магазинним.
Але навіть таку просту "Мімозу" можна перетворити на вишуканий салат завдяки цікавій заправці або соусу.
Салат "Мімоза", рецепт без майонезу
У рецепті від Відпочиваємо зі смаком!соус готується на основі сметани, гірчиці та варених жовтків. Ще одна особливість – це твердий сир та, можливо, оливки або каперси для прикраси.
"Мімоза" без майонезу
Салат "Мімоза" без майонезу
Інгредієнти:
- рибні консерви – 200 г;
- картопля – 2-3 шт.;
- морква – 1-2 шт.;
- цибуля або зелена цибуля – 1 шт.;
- яйця – 3-4 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- сметана – 100 г;
- гірчиця французька – 1-2 ст. л.;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Картоплю, моркву, яйця відварити до готовності. Жовток та білок натерти окремо. Цибулю дрібно нарізати. Рибу розім'яти виделкою, олію трохи злити.
- Для заправки з'єднати сметану, жовтки та гірчицю, додати сіль та чорний перець за смаком.
- На дно салатниці викласти рибу. Змастити заправкою. Потім – цибулю, яєчні білки, заправку.
- Викласти картоплю, змастити заправкою, викласти моркву та знову змастити заправкою.
- Прикрасити тертим сиром або жовтком та каперсами або оливками на бажання.
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