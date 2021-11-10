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Відбивні на "подушці" з цибулі та перцю – найсоковитіше, що може бути зі свининою

Ірина Маслова
10 листопада, 18:20
Спочатку нарізані цибуля та болгарський перець запікаються трохи в духовці. Потім до них вирушає свинина. Перед цим м'ясо маринується у гірчиці зі спеціями

Свинина – зручне м'ясо, з ним існує безліч вдалих варіяцій приготування. Треба лише злегка відбити, замаринувати в спеціях і запекти – виходить чудова ароматна страва.

Кулінарні редактори з Мashed.com пропонують приготувати свинину на "подушці" з болгарського перцю та цибулі.

Свинячі відбивні на "подушці" з цибулі та перцю / Фото: www.mashed.com

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Свинячі відбивні з цибулею та болгарським перцем

Інгредієнти:

  • по 2 шт. нарізаної цибулі, болгарського перцю;
  • 800 г відбивних;
  • 3 зуб. часнику, подрібненого;
  • по 1 ч. л. яблучного оцту, діжонської гірчиці, часникового порошку;
  • оливкова олія, сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Вистеліть деко фольгою і змастіть олією.
  2. Викладіть на деко нарізану цибулю та болгарський перець. Зверху налийте 2 столові ложки оливкової олії та додайте подрібнений часник. Запікайте 10 хвилин.
  3. Поки овочі готуються, приготуйте свинячі відбивні. Змішайте 1 столову ложку оливкової олії, яблучний оцет, діжонську гірчицю, часниковий порошок, сіль та перець. Ретельно обмажте спеціями м'ясо. Відкладіть на 15-20 хвилин.
  4. Вийміть деко з овочами і викладіть на них свинячі відбивні.
  5. Готуйте ще 20-25 хвилин або до готовності м'яса.