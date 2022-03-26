Відкриті пиріжки з морквою – як спекти традиційну випічку Латвії

У кожній країні є свої особливі пиріжки. На Мальті – хрумкі пастиці із сиром або горохом. У Латвії – відкриті скландраусис, рецепт яких відомий з 16-го століття.

Це перша латиська страва, якій Європейська комісія надала звання "Абсолютно традиційна страва".

Пиріжки з морквою та картоплею / Фото: instagram.com/kuldigas.labumi/

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Випікаються вони із житнього борошна, обов'язкова морква – вона не просто начинка, а й прикраса пиріжків.

До морквяного пюре додають цукор або мед, зверху можна покласти трохи сметани або зробити скландраусис солоними, додавши в начинку кмин.

Рецепт знайшли на сайті Latvianeats.com, присвяченому кухні Латвії.

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Пиріжки з морквою та картоплею скландраусис

Пиріжки з морквою та картоплею / Фото: instagram.com/munchies_italia/

Інгредієнти:

400 г житнього борошна;

100 г вершкового масла (для тіста);

1 склянка теплої води;

1 ч. л. цукру;

1/2 ч. л. солі;

7 середніх морквин;

по 2 ст. л. сметани, меду;

1 яйце;

2 середні картоплини;

100 мл молока;

25 г вершкового масла (для начинки).

А у Молдові готують пиріжки-трубочки, начинка – з капусти. Рецепт для них знайдете тут.

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Як приготувати: