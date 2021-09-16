Овочевий салат із сиром, сендвіч із лососем і яблучно-горіхові оладки – рецепти для корисного сніданку

Щоб нормально почуватися впродовж дня і не бути голодним, варто уважно ставитися до сніданку. Особливо затяті послідовники здорового способу життя вважають, що від хліба потрібно відмовитися. Це не зовсім так. Бувають тости, які не тільки смачні, а ще й корисні. Як приготувати один із них, дізнаєтеся нижче. У яблучні оладки додайте трохи меду, а не цукор. Так ви відчуєте смак яблук. Ну а пояснювати користь для організму овочевого салату з авокадо та сиром буде зайвим, все очевидне.

Овочевий салат із сиром

Салат з сиром і авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Овочевий салат з сиром / Фото: instagram.com/dassanasvegrecipes/

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Інгредієнти:

помідори, огірки – по 2 шт.;

авокадо – половина;

сир – 50-70 г;

лимонний сік – 5 ч. л.;

рукола, листя салату, зелень – за смаком;

спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори і огірки нарізати великими кубиками. Посолити, поперчити. Зелень викласти в центр або перемішати з овочами. Авокадо нарізати кубиками, трохи скропити соком лимона і викласти до овочів. Додати сир і злегка полити салат оливковою олією.

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Сендвіч із лососем, огірком і вершковим сиром

Сендвіч з лососем, огірком і вершковим сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

хліб (за смаком) – 2 скибочки;

лосось солоний – 50 г;

огірок – 1 шт.;

листя салату – 30 г;

вершковий сир.

Спосіб приготування:

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Хліб злегка обсушити або обсмажити на олії. Трохи остудити. Намазати один шматочок вершковим сиром, зверху викласти слайси лосося і огірка. Листя салату порвати або нарізати, викласти на лосось з огірком. Накрити другою скибочкою хліба.

Яблучно-горіхові оладки

Яблучно-горіхові оладки / Фото: instagram.com/icook_school/

Інгредієнти:

яблуко – 300 г;

яйце – 1 шт.;

пластівці вівсяні – 30 г;

борошно рисове – 30 г;

волоські горіхи – 50 г;

підсолоджувач, кориця – за смаком.

Спосіб приготування:

Яблука натерти на крупній тертці та віджати сік. Вівсяні пластівці перебити в борошно і з'єднати з рисовим борошном. З'єднати всі інгредієнти, додати подрібнені горіхи. Смажити з обох боків до готовності. Прикрасити медом і горіхами.

У цьому матеріалі зібрані 12 рецептів оладок від солодких до оладок з овочами.