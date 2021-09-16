Овочевий салат із сиром, сендвіч із лососем і яблучно-горіхові оладки – рецепти для корисного сніданку

Щоб нормально почуватися впродовж дня і не бути голодним, варто уважно ставитися до сніданку. Особливо затяті послідовники здорового способу життя вважають, що від хліба потрібно відмовитися. Це не зовсім так. Бувають тости, які не тільки смачні, а ще й корисні. Як приготувати один із них, дізнаєтеся нижче. У яблучні оладки додайте трохи меду, а не цукор. Так ви відчуєте смак яблук. Ну а пояснювати користь для організму овочевого салату з авокадо та сиром буде зайвим, все очевидне.
Овочевий салат із сиром
Салат з сиром і авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/
Овочевий салат з сиром / Фото: instagram.com/dassanasvegrecipes/
Інгредієнти:
- помідори, огірки – по 2 шт.;
- авокадо – половина;
- сир – 50-70 г;
- лимонний сік – 5 ч. л.;
- рукола, листя салату, зелень – за смаком;
- спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- Помідори і огірки нарізати великими кубиками. Посолити, поперчити.
- Зелень викласти в центр або перемішати з овочами.
- Авокадо нарізати кубиками, трохи скропити соком лимона і викласти до овочів.
- Додати сир і злегка полити салат оливковою олією.
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Сендвіч із лососем, огірком і вершковим сиром
Сендвіч з лососем, огірком і вершковим сиром / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- хліб (за смаком) – 2 скибочки;
- лосось солоний – 50 г;
- огірок – 1 шт.;
- листя салату – 30 г;
- вершковий сир.
Спосіб приготування:
- Хліб злегка обсушити або обсмажити на олії. Трохи остудити.
- Намазати один шматочок вершковим сиром, зверху викласти слайси лосося і огірка.
- Листя салату порвати або нарізати, викласти на лосось з огірком. Накрити другою скибочкою хліба.
Яблучно-горіхові оладки
Яблучно-горіхові оладки / Фото: instagram.com/icook_school/
Інгредієнти:
- яблуко – 300 г;
- яйце – 1 шт.;
- пластівці вівсяні – 30 г;
- борошно рисове – 30 г;
- волоські горіхи – 50 г;
- підсолоджувач, кориця – за смаком.
Спосіб приготування:
- Яблука натерти на крупній тертці та віджати сік.
- Вівсяні пластівці перебити в борошно і з'єднати з рисовим борошном.
- З'єднати всі інгредієнти, додати подрібнені горіхи.
- Смажити з обох боків до готовності.
- Прикрасити медом і горіхами.
У цьому матеріалі зібрані 12 рецептів оладок від солодких до оладок з овочами.