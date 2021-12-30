Вівсяний пудинг з морквою за 25 хвилин – цей сніданок оцінять усі

Пудинг – зручна страва, коли з того, що вже не зовсім підходить до вживання, можна приготувати щось смачне. Наприклад, його можна зробити із черствої булки, а до нього – англійський крем.

Цей пудинг приготується ще швидше, якщо є пластівці швидкого приготування.

Вівсяний пудинг з морквою / Фото: instagram.com/vkusnoe.s.polzoj/

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Рецепт зі сторінки vkusnoe.s.polzoj.

Вівсяний пудинг з морквою

Інгредієнти:

Морква терта, вівсянка – по 1 ск.

Молоко – 1,5 ск.

Кориця, ваніль – по 1/2 ч. л.

Імбир мелений – 1/4 ч. л.

Мускатний горіх мелений – щіпка

Сіль – за смаком

Лимонний сік – 1/2 ч. л.

Волоські горіхи подрібнені – 1/2 ск.

Кокосова стружка – 2 ст. л.

Родзинки світлі – 1/3 ск.

Як приготувати:

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