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Вівсяний пудинг з морквою за 25 хвилин – цей сніданок оцінять усі

Ірина Маслова
30 грудня, 07:03
Спочатку вівсянку потрібно проварити з молоком, спеціями і тертою морквою. Потім маса відправляється запікатись і буде готова за 10 хвилин

Пудинг – зручна страва, коли з того, що вже не зовсім підходить до вживання, можна приготувати щось смачне. Наприклад, його можна зробити із черствої булки, а до нього – англійський крем.

Цей пудинг приготується ще швидше, якщо є пластівці швидкого приготування.

Вівсяний пудинг з морквою / Фото: instagram.com/vkusnoe.s.polzoj/

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Рецепт зі сторінки vkusnoe.s.polzoj.

Вівсяний пудинг з морквою

Інгредієнти:

  • Морква терта, вівсянка – по 1 ск.
  • Молоко – 1,5 ск.
  • Кориця, ваніль – по 1/2 ч. л.
  • Імбир мелений – 1/4 ч. л.
  • Мускатний горіх мелений – щіпка
  • Сіль – за смаком
  • Лимонний сік – 1/2 ч. л.
  • Волоські горіхи подрібнені – 1/2 ск.
  • Кокосова стружка – 2 ст. л.
  • Родзинки світлі – 1/3 ск.

Як приготувати:

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  1. У каструлі на середньому вогні змішати молоко, корицю, мускатний горіх, імбир та сіль.
  2. Додати вівсяні пластівці та терту на дрібній тертці моркву, варити 8-10 хвилин, постійно помішуючи. Коли суміш загусне, зняти з вогню.
  3. Додати ваніль, родзинки, волоські горіхи. Перекласти у форму для запікання та готувати на 7-10 хвилин за 180 градусів. Готовий пудинг збризкати лимонним соком, посипати кокосовою стружкою та волоськими горіхами.