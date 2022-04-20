Великодній крафін – вдалий рецепт і три простих правила, щоб усе вдалося

Крафін за своєю текстурою здоби дуже схожий на панетоне, також досить поширену у нас великодню випічку. Але на відміну від панетоне, у крафіна дуже незвичайна форма – ці неповторні хвилі, які так гарно розкриваються після випікання.

Тим, хто робитиме цей великодній хліб уперше, може здатися, що формування крафіну складне, це не зовсім так. Відео нижче це доведе.

Рецепт великоднього крафіна / Фото: instagram.com/zdrobylko_mariya

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Правила для крафіна нескладні, але їх важливо не порушувати.

Тісто не потрібно довго вимішувати та намагайтеся не забити його борошном. Обережно тріть цедру, потрібна лише жовта її частина, якщо буде біла (м'якоть), вона додасть гіркоти. Усі заготівлі перед тим, як вони потраплять у форму, накривайте плівкою, щоб не підсихали.

Щоб тісто після замісу швидше підходило, йому можна допомогти, поставивши в розігріту до 40 градусів духовку.

Рецепт з каналу Tanya Shpilko.

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Великодній крафін

Домашні краффіни / Фото: Pinterest

Інгредієнти на три невеликі форми:

1 ч. л. цедри апельсина;

2 ст. л. апельсинового соку;

80 мл теплого молока (35-38 градусів);

2 ч. л. сухих дріжджів (або 18 г живих дріжджів);

100 г цукру;

1 яйце та 2 жовтки;

350 г просіяного борошна;

дрібка солі;

40 г розтопленого вершкового масла (теплого);

100 г м'якого вершкового масла (для змащування тіста);

100 г сухофруктів, жменя волоських горіхів, мигдальних пелюсток;

ванілін – за бажанням.

Обов'язково спробуйте закарпатську паску з медом. Сухофрукти та цукати беріть за смаком.

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Як приготувати:

Натерти цедру половини апельсина, тільки помаранчеву частину, біла гірчить. Вичавити сік. Сухофрукти залити окропом і залишити на 5 хвилин, потім промити та просушити. У тепле молоко додати чайну ложку цукру із загальної маси та всипати сухі дріжджі. Розмішати та залишити на 10-15 хвилин до утворення пишної шапочки. Яйце і жовтки збити з цукром кілька хвилин до пишної світлої маси. Просіяне борошно змішати із сіллю, зробити поглиблення і влити яєчну масу, тепле розтоплене вершкове масло, апельсиновий сік, цедру та дріжджі. Замісити тісто, не додаючи більше борошна. Вимішувати приблизно 10 хвилин, доки тісто не стане еластичним і не липнутиме до рук. Перекласти в миску, змащену невеликою кількістю олії, накрити харчовою плівкою і залишити підніматися в теплому місці на годину. Розділити тісто на три частини, скачати в кулю, накрити плівкою та залишити ще на 10 хвилин. Розкачати першу кульку тіста в тонкий прямокутник, завтовшки близько 2 мм. Тісто має бути досить тонким, але не рватися. Змастити рясно м'яким вершковим маслом, посипати сухофруктами та горіхами. Загорнути у рулет, починаючи з вузького боку. Теж саме зробити з іншим тістом. Кожен рулет розрізати вздовж гострим ножем, але не до кінця, щоб вийшла одна довга ковбаска. Закручувати так, щоб розріз постійно дивився назовні і всі шари було видно. Кінчик загнути усередину, перекласти у форму. Накрити та дати підійти в теплому місці близько години. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці перші 10 хвилин, потім зменшити до 180 градусів і випікати до готовності. Маленький крафін випікається 20-25 хвилин, а великі – 35-40. Дивіться по вашій духовці, перевіряючи готовність дерев'яною паличкою. Якщо зверху вони сильно зарум'янилися, а всередині не готові – прикрийте фольгою. Готові крафіни посипати цукровою пудрою.

Тут дивіться, як легко сформувати крафін перед випіканням.