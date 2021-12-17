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Печінка по-берлінськи: німці люблять готувати її з яблуками

Ірина Маслова
17 грудня, 17:40
Цей рецепт для курячої печінки, але зустрічаються рецепти і для телячої. Печінка, яблука та цибуля обсмажуються окремо та на великій кількості вершкового масла

Чехи люблять, коли куряча печінка обсмажується із салом та беконом – так вона виходить дуже соковитою.

Німці раді бачити її в тарілці разом з обсмаженими яблуками та цибулею.

Печінка по-берлінськи / Фото: instagram.com/tasha.cooking

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Печінка по-берлінськи – не просто домашня їжа, її можна часто зустріти у меню хороших ресторанів.

Приготуйте в якості гарніру картопляне пюре.

Печінка по-берлінськи

Інгредієнти:

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  • Куряча печінка – 1 кг
  • Яблука кислі -3 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Борошно
  • Вершкове масло
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Печінку очистити від зайвого. Обваляти в борошні та обсмажити на вершковому маслі. Посолити, поперчити. Викласти на тарілку та поставити в тепле місце.
  2. Цибулю нарізати кільцями, у яблук прибрати серцевину і теж нарізати кільцями.
  3. У тій же сковороді обсмажити яблука та цибулю у великій кількості масла.
  4. Подавати печінку з яблуками та цибулею.