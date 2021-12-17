Печінка по-берлінськи: німці люблять готувати її з яблуками

Чехи люблять, коли куряча печінка обсмажується із салом та беконом – так вона виходить дуже соковитою.

Німці раді бачити її в тарілці разом з обсмаженими яблуками та цибулею.

Печінка по-берлінськи / Фото: instagram.com/tasha.cooking

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Печінка по-берлінськи – не просто домашня їжа, її можна часто зустріти у меню хороших ресторанів.

Приготуйте в якості гарніру картопляне пюре.

Печінка по-берлінськи

Інгредієнти:

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Куряча печінка – 1 кг

Яблука кислі -3 шт.

Цибуля – 2 шт.

Борошно

Вершкове масло

Сіль, перець

Як приготувати: