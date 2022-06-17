Печінка по-турецьки – як готують, з чим подають і рецепт бюджетної вечері

Трапляються такі рецепти, після яких хочеться їсти субпродукти частіше, навіть якщо раніше ви були до них байдужі. Так готують курячу печінку по-новому.
Печінка по-турецьки – дуже популярна їжа, якою славиться місто Едирне, він на заході Туреччини.
Як приготувати яловичу печінку по-турецьки
До неї подається смажена або маринована цибуля, або салат. Беруть помідори, цибулю ріпчасту, цибулю зелену. Зі спецій – сумах, зіра, орегано, петрушка. Заправити салат можна невеликою кількістю олії, в якій смажилася печінка.
Перед обсмажуванням печінка обвалюється в борошняній суміші зі спеціями. Важливо обвалювати стільки, скільки поміститься в сковороду. Печінку в борошні залишати не можна, вона склеїться.
Рецепт від yemek.com.
Печінка по-турецьки
Інгредієнти:
- печінка – 1,5 кг;
- картопля – 5 шт.;
- олія;
- паприка;
- сіль;
- борошно – 300-400 г.
Як приготувати:
- На печінці видалити плівку, добре промити й нарізати на шматочки 2х2 см. Промити й дати стекти воді, трохи просушити.
- Картоплю нарізати кубиком до 2х2 см. Обсмажити частинами до золотавої скоринки. Перекласти та посолити. У цій олії смажитиметься печінка.
- У ємність насипати все борошно, додати 3 чайні ложки солі та 2 чайні ложки паприки, перемішати.
- Печінку обваляти в борошняній суміші, зайве борошно струсити. Смажити 5-7 хвилин, помішуючи шумівкою.
- Подавати з картоплею та салатом.
Усі етапи приготування печінки по-турецьки дивіться в ролику.
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