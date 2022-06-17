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Печінка по-турецьки – як готують, з чим подають і рецепт бюджетної вечері

Ірина Маслова
17 червня, 16:24
Готують з баранячої печінки, але доволі часто зустрічаються рецепти з яловичою. Подавати можна з овочевим салатом на бажання, але зі смаженою картоплею обов'язково

Трапляються такі рецепти, після яких хочеться їсти субпродукти частіше, навіть якщо раніше ви були до них байдужі. Так готують курячу печінку по-новому.

Печінка по-турецьки – дуже популярна їжа, якою славиться місто Едирне, він на заході Туреччини.

Як приготувати яловичу печінку по-турецьки

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До неї подається смажена або маринована цибуля, або салат. Беруть помідори, цибулю ріпчасту, цибулю зелену. Зі спецій – сумах, зіра, орегано, петрушка. Заправити салат можна невеликою кількістю олії, в якій смажилася печінка.

Перед обсмажуванням печінка обвалюється в борошняній суміші зі спеціями. Важливо обвалювати стільки, скільки поміститься в сковороду. Печінку в борошні залишати не можна, вона склеїться.

Рецепт від yemek.com.

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Печінка по-турецьки

Печінка по-турецьки

Інгредієнти:

  • печінка – 1,5 кг;
  • картопля – 5 шт.;
  • олія;
  • паприка;
  • сіль;
  • борошно – 300-400 г.

Як приготувати:

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  1. На печінці видалити плівку, добре промити й нарізати на шматочки 2х2 см. Промити й дати стекти воді, трохи просушити.
  2. Картоплю нарізати кубиком до 2х2 см. Обсмажити частинами до золотавої скоринки. Перекласти та посолити. У цій олії смажитиметься печінка.
  3. У ємність насипати все борошно, додати 3 чайні ложки солі та 2 чайні ложки паприки, перемішати.
  4. Печінку обваляти в борошняній суміші, зайве борошно струсити. Смажити 5-7 хвилин, помішуючи шумівкою.
  5. Подавати з картоплею та салатом.

Усі етапи приготування печінки по-турецьки дивіться в ролику.

Тут читайте, як у Чехії готують курячу печінку та чому вона виходить соковитою.