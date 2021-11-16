Печиво "Лимончики" з горіховою начинкою – рецепт найароматнішої випічки дитинства

Коли 30-35 років тому хотілося свята і, звісно ж, здивувати гостей, то готувались або "Персики" зі згущеним молоком, або "Лимончики" з горіховою начинкою.
Зараз уже ніхто не скаже, який рецепт з цих двох з'явився першим. Але задля справедливості треба сказати – "Персики" були поширенішими.
Печиво "Лимончики" / Фото: instagram.com/receptysfoto/
"Лимончики", схоже, з'явилися трохи згодом. Усередині – горіхова начинка. Рецепт від receptysfoto передбачає мигдаль, але це можуть бути будь-які інші горіхи.
Печиво "Лимончики"
Інгредієнти для тіста:
- 500 г борошна;
- 50 г жиру;
- 50 г вершкового масла;
- 100 г цукру;
- 1 ч. л. харчової соди або розпушувача;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 150 мл молока;
- дрібка солі;
- 2 яєчні жовтки;
- цедра лимону.
Для начинки:
- 2 яєчні білки;
- 200 г меленого мигдалю;
- 2 пакетики ванільного цукру;
- 130 г цукру;
- цедра двох лимонів;
- 1-2 ст. л. рому або коньяку (за бажанням).
Для декору:
- жовтий харчовий барвник;
- 300 мл молока;
- 200 г дрібного цукру;
- 1 ст. л. рому.
Як приготувати:
- З'єднати яйця, жир, цукор, молоко і цедру лимона, потім додати частинами борошно, змішане з розпушувачем. Перемішати вручну та залишити в холодильнику на 2 години.
- Збити білки з цукром до жорсткості, додати мелений мигдаль, цедру і ром.
- Розкачати тісто і вирізати кружальця, в кожне покласти чайну ложку начинки. Сформувати "лимончики".
- Викласти на деко, застелене пергаментним папером. Випікати за 160 градусів близько 20 хвилин. Охолодити.
- Змішати барвник з молоком і ромом, обмокнути печиво і обкатати в дрібному цукрі.