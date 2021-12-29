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Пиріг "Штірліц" з горіхами – несправедливо забутий рецепт з минулого

Ірина Маслова
29 грудня, 10:36
Він дуже схожий на тертий пиріг, але тільки за технологією приготування. В одну частину тіста, що буде зверху, додається какао, а для начинки треба приготувати безе

"Штірліца" за принципом приготування можна порівняти з "Наташкою", яка теж випікалася або з яблуками, або рідше з яблучним джемом.

Водночас конкретного рецепта "Штірліца" немає. Втім, як і пояснення, чому пиріг отримав таку назву.

Пиріг "Штірліц" / Фото: instagram.com/tastyfood.and.sweets

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Отже, хтось додавав до нього тільки густе варення, а хтось посилював смак за допомогою какао, горіхів тощо.

Спільне одне – він готується з пісочного тіста за принципом тертого пирога.

Фублогерка tastyfood.and.sweets пропонує приготувати безе, що розміщується на начинку.

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У будь-якому разі вийде дуже затишна домашня випічка, яка запам'ятається надовго.

Пиріг "Штірліц"

Інгредієнти:

  • 3 шт. яйця (розділити на білки та жовтки);
  • 1 ск. цукру;
  • ванілін;
  • 200 г м'якого вершкового масла;
  • 1 ч. л. гашеної соди;
  • 3 ск. борошна;
  • 2 ст. л. какао.

Для начинки:

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  • 300 г джем, повидло або густе варення;
  • 1 ск. крупно нарізаних горіхів.

Як приготувати:

  1. Розтерти жовтки з 0,5 ск. цукру та ваніліном, додати м'яке масло та соду. Додати борошно та замісити тісто.
  2. Розділити на дві частини, в одну (меншу) частину додати какао, борошно, і перетерти руками в крихту.
  3. Форму застелити пергаментним папером, розкочати світле тісто та сформувати бортики.
  4. Насипати половину крихти та придавити трохи руками. Змастити джемом та розподілити зверху горіхи.
  5. Збити білки із щіпкою солі до піни, частинами додавати цукор (0,5 ск.) і збити до стійких піків.
  6. Викласти безе зверху горіхів і посипати крихтою, що залишилася.
  7. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин.