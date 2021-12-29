Пиріг "Штірліц" з горіхами – несправедливо забутий рецепт з минулого

"Штірліца" за принципом приготування можна порівняти з "Наташкою", яка теж випікалася або з яблуками, або рідше з яблучним джемом.
Водночас конкретного рецепта "Штірліца" немає. Втім, як і пояснення, чому пиріг отримав таку назву.
Пиріг "Штірліц" / Фото: instagram.com/tastyfood.and.sweets
Отже, хтось додавав до нього тільки густе варення, а хтось посилював смак за допомогою какао, горіхів тощо.
Спільне одне – він готується з пісочного тіста за принципом тертого пирога.
Фублогерка tastyfood.and.sweets пропонує приготувати безе, що розміщується на начинку.
У будь-якому разі вийде дуже затишна домашня випічка, яка запам'ятається надовго.
Пиріг "Штірліц"
Інгредієнти:
- 3 шт. яйця (розділити на білки та жовтки);
- 1 ск. цукру;
- ванілін;
- 200 г м'якого вершкового масла;
- 1 ч. л. гашеної соди;
- 3 ск. борошна;
- 2 ст. л. какао.
Для начинки:
- 300 г джем, повидло або густе варення;
- 1 ск. крупно нарізаних горіхів.
Як приготувати:
- Розтерти жовтки з 0,5 ск. цукру та ваніліном, додати м'яке масло та соду. Додати борошно та замісити тісто.
- Розділити на дві частини, в одну (меншу) частину додати какао, борошно, і перетерти руками в крихту.
- Форму застелити пергаментним папером, розкочати світле тісто та сформувати бортики.
- Насипати половину крихти та придавити трохи руками. Змастити джемом та розподілити зверху горіхи.
- Збити білки із щіпкою солі до піни, частинами додавати цукор (0,5 ск.) і збити до стійких піків.
- Викласти безе зверху горіхів і посипати крихтою, що залишилася.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин.