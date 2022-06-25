Рецепт тістечок "Краківських" зі смаком дитинства, їх ніколи не буває багато (відео)

Немає жодної підтвердженої інформації, що "Краківське" з Польщі, як абсолютно польське печиво "Мазурка", воно точно прийшло до нас у середині минулого століття.

Швидше за все, "Краківське" було придумано силами харчової промисловості тих років. Продавалося в буфетах театрів та кінотеатрів, можна було купити і в магазинах.

Тістечко "Краківське"

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Складається з тонкого пісочного бісквіту, який прикрашає хрумке горіхове покриття. Обов'язково скуштуйте горіхи на гіркоту.

Після того, як збиті білки потраплять на готовий корж, заготівлі треба постояти за кімнатної температури.

Тістечка знайшли на каналі Бліц-рецепти від Галини.

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Тістечка "Краківські", рецепт, як у дитинстві

Тістечка "Краківські", рецепт, як у дитинстві

Інгредієнти:

100 г вершкового масла;

65 г цукру;

дрібка солі;

жовток;

0,5 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. ванільного цукру;

165 г борошна.

Для прикраси:

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3 білки;

220 г цукру;

120 г горіхів;

60 г борошна;

дрібка солі.

Як приготувати:

Вершкове масло збити міксером з цукром, сіллю, ванільним цукром. Додати жовток та ще раз збити. Просіяне борошно (140 г) з'єднати з розпушувачем. Вмісити в масляну суміш. Борошном (25 г) припилити поверхню, вимісити тісто. Розкачати завтовшки 1-2 см у прямокутник. Зробити проколи виделкою. Випікати на пергаменті 10-12 хвилин за 200 градусів. Для прикраси білки збити з цукром (1 ст. л.) і сіллю до стійких піків. Частинами додати решту цукру та подрібнених горіхів. Підігріти, помішуючи, до температури 70 градусів. Додати борошно, перемішати. Розподілити по коржу та залишити на 40-60 хвилин. Нарізати на порції. Випікати 20 хвилин за 160 градусів.

Усі процеси приготування можна побачити у відео.

І ще один рецепт з дитинства – святкового печива "Кали" – читайте тут.