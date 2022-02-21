Щільна, але соковита домашня ковбаса – потрібні свинина, спеції та пакети для запікання

Дуже важливо в епоху консервантів намагатися їх уникати. Зробити це максимально бюджетно можна за допомогою продуктів домашнього виробництва.

З курки виходять натуральні корисні сосиски, а зі свинини можна спробувати зробити ковбасу.

Домашня ковбаса - рецепт / Фото: Камчатникова Татьяна

Реклама

Процес цей витратний за часом. Спочатку м'ясо має побути в солі щонайменше добу, потім стільки ж – у спеціях. Крім звичайної солі, потрібна нітритна.

Пакети для запікання ріжуться вздовж та закріплюються за допомогою ниток.

Авторка рецепта – Камчатнікова Тетяна – рекомендує брати м'ясо із жиром, так ковбаса буде соковитішою.

Реклама

Домашня ковбаса в пакетах

Інгредієнти на один кілограм м'яса:

1 кг м'яса із жиром;

по 12 г нітритної солі, кам'яної солі;

перець чорний, сухий часник, кардамон, суміш для ковбасок.

У домашніх умовах можна зробити і домашню моцарелу. Рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

Реклама

М'ясо нарізати крупно, додати сіль. Перемішати та прибрати в холодильник мінімум на одну добу. Третю частину м'яса нарізати соломкою, решту – кубиком 1,5 см. Додати всі спеції. Вимішати впродовж 15 хвилин. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на добу. Набити м'ясо в заздалегідь підготовлені пакети для запікання. Залишити за кімнатної температури, щоб ковбаски зігрілися, на три години. Відправити в духовку на дві години за температури 50 градусів. Збільшити температуру до 80 градусів та запікати до температури ковбаси від 69 до 71 градуса. Або близько 15-25 хвилин. Готову ковбасу опустити в холодну воду та остудити. Прибрати в холодильник мінімум на добу.

Тут дивіться, як формується ця домашня ковбаса.