Простий рецепт хорватського десерту – тісто потрібно готове, листкове (фото)

Називається цей десерт кремшніта і за своєю красою дещо схожий на бостонський пиріг. Правда, приготувати хорватські ласощі в рази швидше та простіше.
Називати кремшніту виключно хорватською неправильно. Її люблять у багатьох європейських країнах, але Хорватія десерт дещо покращила й вважає своїм надбанням.
Як приготувати хорватську кремшніту
І саме в цій країні, близько сорока років тому, стали прикрашати кремшніту шоколадною глазур'ю. В інших місцях вона посипається цукровою пудрою.
Між шарами тіста буде заварний крем, потім – шар збитих вершків. Рецепт відтворено на сторінці vinegretteblog.
Хорватський десерт кремшніта
Хорватський десерт кремшніта
Інгредієнти:
- 5 яєць;
- 125 г борошна;
- 10 г крохмалю;
- пакетик ваніліну;
- 180 г цукру;
- 375 мл вершків 30%;
- літр молока;
- 15 г желатину;
- листкове тісто.
Для глазурі:
- 100 г шоколаду;
- 75 г вершкового масла.
Як приготувати:
- Тісто розкачати, проколоти виделкою. Запікати 20 хвилин за 180 градусів.
- Жовтки збити з цукром і ваніліном. Поступово ввести крохмаль та борошно, помішуючи.
- Молоко підігріти майже до кипіння. Влити трохи молока у жовткову масу. Швидко розмішати до однорідності та вилити до решти молока.
- Збити білки на піків, ввести в крем.
- Підготувати желатин за інструкцією, ввести в крем.
- На дно форми викласти листкову основу, зверху – крем, розрівняти. Прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Збити вершки, покрити тонким шаром крем.
- Шоколад розтопити на водяній бані разом з маслом. Полити кремшніту та прибрати в холодильник до застигання.
Не пропустіть рецепт дуже простого десерту з Баварії. Він готується швидко та з простих інгредієнтів.