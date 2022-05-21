Повітряний баварський десерт за 15 хвилин – потрібні молоко, три яйця та сметана

Ще цей десерт називають баварським кремом, це справді неймовірно ніжна субстанція. У рецепті використовується желатин, що перегукується з красивим "Битим склом".
До речі, до баварського десерту теж можна додати шматочки фруктів і тертий шоколад. Але, як каже фудблогерка РЕЦЕПТИ НАТАЛІ, й без додаткових інгредієнтів усе буде дуже смачно.
Можна використовувати тетрапак з-під молока. Так десерт стане прямокутним, але це вишукане вершкове частування може бути абсолютно різних форм.
Баварський десерт
Інгредієнти:
- молоко – 300 мл;
- жовтки – 3 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- ванільний цукор – пакетик;
- сметана – 350 г;
- желатин швидкорозчинний – 20 г.
До речі, яєчні білки можна використовувати у приготуванні вечері – обсмажити в них куряче філе.
Як приготувати:
- Залити желатин частиною молока від загальної кількості. Перемішати та залишити для набухання.
- У сотейнику з'єднати жовтки та цукор, перетерти виделкою. Влити молоко. Прогріти, а потім довести до кипіння, помішуючи. Коли з'являться бульбашки, зняти з вогню.
- Додати желатин та ретельно перемішати до однорідності. Трохи остудити.
- У сметану додати цукор, перемішати і влити до яєчної суміші, знову перемішати.
- Вилити у форму, накрити плівкою та відправити у морозилку.
Як готує баварський крем авторка рецепта – дивіться у відео.
У східних країнах готують басбус, або арабський манник. Як це зробити – читайте тут.