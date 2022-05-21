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Повітряний баварський десерт за 15 хвилин – потрібні молоко, три яйця та сметана

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 травня, 16:33
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Він є неймовірно ніжним і простим у приготуванні. Подавати можна з ягідним топінгом, тертим шоколадом або прикрасити бісквіт
Рецепт баварського десерту
Рецепт баварського десерту

Ще цей десерт називають баварським кремом, це справді неймовірно ніжна субстанція. У рецепті використовується желатин, що перегукується з красивим "Битим склом".

До речі, до баварського десерту теж можна додати шматочки фруктів і тертий шоколад. Але, як каже фудблогерка РЕЦЕПТИ НАТАЛІ, й без додаткових інгредієнтів усе буде дуже смачно.

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Можна використовувати тетрапак з-під молока. Так десерт стане прямокутним, але це вишукане вершкове частування може бути абсолютно різних форм.

Баварський десерт

Баварський десерт
Баварський десерт

Інгредієнти:

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  • молоко – 300 мл;
  • жовтки – 3 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • ванільний цукор – пакетик;
  • сметана – 350 г;
  • желатин швидкорозчинний – 20 г.

До речі, яєчні білки можна використовувати у приготуванні вечері – обсмажити в них куряче філе.

Як приготувати:

  1. Залити желатин частиною молока від загальної кількості. Перемішати та залишити для набухання.
  2. У сотейнику з'єднати жовтки та цукор, перетерти виделкою. Влити молоко. Прогріти, а потім довести до кипіння, помішуючи. Коли з'являться бульбашки, зняти з вогню.
  3. Додати желатин та ретельно перемішати до однорідності. Трохи остудити.
  4. У сметану додати цукор, перемішати і влити до яєчної суміші, знову перемішати.
  5. Вилити у форму, накрити плівкою та відправити у морозилку.

Як готує баварський крем авторка рецепта – дивіться у відео.

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У східних країнах готують басбус, або арабський манник. Як це зробити – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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