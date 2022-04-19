Вечеря за 30 хвилин – рецепт ніжного курячого філе, яке обсмажується в яєчних білках

А перед тим, як обсмажитися, його потрібно нарізати на тонкі смужки та з'єднати з жовтками, часником та спеціями

Рецепт швидкої вечері з курячого філе / Фото: instagram.com/moivkusnyie_recepty

Курку можна використовувати у корисному детокс-супі , його можна їсти і на обід, і на вечерю, а можна нарізати філе та обсмажити.

Причому дуже незвичним чином. Спочатку філе нарізається на смужки, поєднується із жовтками та спеціями.

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Потім, перед обсмажуванням, смужки занурюються у збиті білки.

Рецепт знайшли на каналі Інша Кухня.

Курячі палички на вечерю

Курячі палички на вечерю / Фото: instagram.com/moivkusnyie_recepty

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Інгредієнти:

2 шт. куряче філе;

3 шт. яйця;

спеції для м'яса;

2 зуб. часнику;

2 ст. л. крохмалю;

сіль перець.

Швидкі та ситні сосиски у тісті теж можуть стати чудовою вечерею. Як їх зробити – дивіться тут.

Як приготувати:

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Куряче філе нарізати на смужки, трохи відбити ножем. Викласти в миску та залити трьома жовтками. Додати подрібнений часник, крохмаль, спеції та перемішати. Окремо збити білки в піну. Розігріти сковороду з олією, кожен шматочок курки вмочити в білки та обсмажити до готовності.

У відео побачите, якими симпатичними виходять ці курячі палички.