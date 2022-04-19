Вечеря за 30 хвилин – рецепт ніжного курячого філе, яке обсмажується в яєчних білках

Курку можна використовувати у корисному детокс-супі , його можна їсти і на обід, і на вечерю, а можна нарізати філе та обсмажити.
Причому дуже незвичним чином. Спочатку філе нарізається на смужки, поєднується із жовтками та спеціями.
Потім, перед обсмажуванням, смужки занурюються у збиті білки.
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Рецепт знайшли на каналі Інша Кухня.
Курячі палички на вечерю
Інгредієнти:
- 2 шт. куряче філе;
- 3 шт. яйця;
- спеції для м'яса;
- 2 зуб. часнику;
- 2 ст. л. крохмалю;
- сіль перець.
Швидкі та ситні сосиски у тісті теж можуть стати чудовою вечерею. Як їх зробити – дивіться тут.
Як приготувати:
- Куряче філе нарізати на смужки, трохи відбити ножем. Викласти в миску та залити трьома жовтками.
- Додати подрібнений часник, крохмаль, спеції та перемішати.
- Окремо збити білки в піну.
- Розігріти сковороду з олією, кожен шматочок курки вмочити в білки та обсмажити до готовності.
У відео побачите, якими симпатичними виходять ці курячі палички.