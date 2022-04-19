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Вечеря за 30 хвилин – рецепт ніжного курячого філе, яке обсмажується в яєчних білках

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 17:34
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А перед тим, як обсмажитися, його потрібно нарізати на тонкі смужки та з'єднати з жовтками, часником та спеціями
Рецепт швидкої вечері з курячого філе
Рецепт швидкої вечері з курячого філе / Фото: instagram.com/moivkusnyie_recepty

Курку можна використовувати у корисному детокс-супі , його можна їсти і на обід, і на вечерю, а можна нарізати філе та обсмажити.

Причому дуже незвичним чином. Спочатку філе нарізається на смужки, поєднується із жовтками та спеціями.

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Потім, перед обсмажуванням, смужки занурюються у збиті білки.

Рецепт знайшли на каналі Інша Кухня.

Курячі палички на вечерю

Курячі палички на вечерю
Курячі палички на вечерю / Фото: instagram.com/moivkusnyie_recepty

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Інгредієнти:

  • 2 шт. куряче філе;
  • 3 шт. яйця;
  • спеції для м'яса;
  • 2 зуб. часнику;
  • 2 ст. л. крохмалю;
  • сіль перець.

Швидкі та ситні сосиски у тісті теж можуть стати чудовою вечерею. Як їх зробити – дивіться тут.

Як приготувати:

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  1. Куряче філе нарізати на смужки, трохи відбити ножем. Викласти в миску та залити трьома жовтками.
  2. Додати подрібнений часник, крохмаль, спеції та перемішати.
  3. Окремо збити білки в піну.
  4. Розігріти сковороду з олією, кожен шматочок курки вмочити в білки та обсмажити до готовності.

У відео побачите, якими симпатичними виходять ці курячі палички.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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