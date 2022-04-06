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Курячий детокс-суп з овочами – рецепт для корисної та легкої вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 квітня, 17:40
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Використовуються броколі, цвітна капуста та болгарський перець. Варити суп можна на овочевому або курячому бульйоні, а також на воді
Рецепт корисного курячого супу з овочами
Рецепт корисного курячого супу з овочами / Фото: www.wholesomeyum.com

Бувають ситні супи і які не підходять для здорового харчування, як польський картопляний з ковбасками. Бувають дуже корисні, їх фахівці називають детокс-супами.

На сайті Wholesomeyum.com ми знайшли курячий з овочами. Там стверджують, що ви отримаєте корисні овочі та білок в одній тарілці.

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Курку краще відварити окремо, а не як вказується в рецепті. Відварювати її можна цілою або вже порізаною.

Радять використовувати трохи свіжого імбиру, він стимулює кровообіг і травлення. Насамкінець додайте кілька ложок лимонного соку для яскравого смаку.

Курячий детокс-суп

Курячий детокс-суп
Курячий детокс-суп / Фото: www.wholesomeyum.com

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Інгредієнти:

  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 1 середня цибулина (нарізана кубиками);
  • 3 зубчики часнику (подрібненого);
  • по 1 ч. л. італійських трав, свіжого імбиру (подрібненого);
  • 100 г болгарського перцю (нарізаного кубиками);
  • сіль, перець;
  • куряча грудинка;
  • 200 г броколі (розібрати на суцвіття);
  • 100 г цвітної капусти (розібрати на суцвіття);
  • 2 ст. л. лимонного соку.

Обов'язково спробуйте й ці супи – пісні розсольники та грибний, рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Нагрійте оливкову олію у сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю, часник та імбир. Обсмажте 3-4 хвилин, доки часник не стане ароматним, а цибуля – прозорою.
  2. Додайте перець, італійську приправу, сіль та чорний перець. Варіть ще 3 хвилини. Додайте нарізане м'ясо та бульйон. Варіть 20 хвилин.
  3. Додайте броколі та цвітну капусту. Варіть ще 10 хвилин, доки цвітна капуста та броколі не стануть м'якими.
  4. Зніміть з вогню. Влийте лимонний сік.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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