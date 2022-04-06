Куриный детокс-суп с овощами – рецепт для полезного и легкого ужина

Используются брокколи, цветная капуста и болгарский перец. Варить суп можно на овощном или курином бульоне, а также на воде

Рецепт полезного куриного супа с овощами / Фото: www.wholesomeyum.com

Бывают супы сытные и которые не подходят для здорового питания, как польский картофельный с колбасками. Бывают крайне полезные, их специалисты называют детокс-супами.

На сайте Wholesomeyum.com мы нашли куриный с овощами. Там утверждают, что вы получите полезные овощи и белок в одной тарелке.

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Куриную грудку лучше отварить отдельно, а не как указывается в рецепте. Отваривать ее можно целой или уже порезать.

Советуют использовать немного свежего имбиря, он стимулирует кровообращение и пищеварение. В конце добавьте несколько ложек лимонного сока для яркого вкуса.

Куриный детокс-суп

Куриный детокс-суп / Фото: www.wholesomeyum.com

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Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла;

1 средняя луковица (нарезанная кубиками);

3 зубчика чеснока (измельченного);

по 1 ч. л. итальянских трав, свежего имбиря (измельченного);

100 г болгарского перца (нарезанного кубиками);

соль, перец;

куриная грудка;

200 г брокколи (разобрать на соцветия);

100 г цветной капусты (разобрать на соцветия);

2 ст. л. лимонного сока.

Обязательно попробуйте и эти супы – постные рассольник и грибной, рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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