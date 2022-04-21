Десерт "Бите скло" – простий рецепт желейного торта за 80 гривень

Друга назва цього десерту "Калейдоскоп". Желе може бути трьох і двох смаків, сам торт формується у силіконовій формі для кексу

Швидкий десерт-торт "Бите скло" / Фото: instagram.com/matilda_leo

Цей різнокольоровий торт з розряду швидких і без проблем десертів без випічки. Поки желе застигатиме в холодильнику, можна зайнятися сметанним кремом.

Посилити смак "Битого скла" можуть шматочки фруктів, ягоди або подрібнене печиво. Це все додається перед тим, як торт вирушить у холодильник.

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Вартість цього десерту трохи більше 80 гривень, а це вдвічі збільшує його привавбливість.

Авторка рецепта Готувати просто взяла 500 грамів сметани, звісно, її можна брати трохи менше, а желе, відповідно, більше.

Десерт "Бите скло"

Десерт "Бите скло" / Фото: Готовить просто

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Інгредієнти:

3 упаковки желе різного кольору;

20 г желатину;

500 г сметани;

100 г цукру;

печиво або фрукти – за бажанням.

Десерт можна приготувати і за 25 хвилин, для нього потрібні горіхи та яблука.

Як приготувати:

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Кожен пакетик желе розчинити в окропі, згідно з інструкцією на упаковці. Коли желе охолоне, вилити його у форму, це може бути глибока квадратна тарілка. Відправити у холодильник до застигання. Після того, як застигне, нарізати його середніми кубиками. Желатин залити гарячою водою та ретельно розмішати. Грудочок не має залишатися. У сметану додати ванілін та цукор, влити желатин і ретельно перемішати вінчиком. У силіконову форму для кексу викласти желе, чергуючи кольори. Залити сметанним кремом. Тепер можна додати нарізані фрукти та печиво. Відправити у холодильник на 30-40 хвилин.

Докладніше про цей швидкий і смачний десерт дивіться у відео.

Якщо стежите за правильним харчуванням, а десерт хочеться, приготуйте цей день. ієтичний "Наполеон" .