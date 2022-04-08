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Новий десерт-торт без випічки – потрібні шоколадні вафлі, яйця й трохи масла

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 квітня, 12:39
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Він дуже схожий на пташине молоко. Основа – це подрібнені вафлі, крем – збиті з цукровою пудрою білки
Швидкий десерт без випічки
Швидкий десерт без випічки / Фото: Здорово и быстро

Десертів, яким не потрібне борошно та випічка, відповідно, сотні. Навіть наш улюблений сметанник знайшов нове рішення – його основа з печива.

У цього десерту теж є основа – шоколадні вафлі. Подрібнити їх треба старанно, в однорідну масу.

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Крем різних смаків. В одну частину потрібно буде какао. Торт дуже красивий, але за бажанням його можна прикрасити шоколадом.

Десерт-торт без випічки

Десерт-торт без випічки
Десерт-торт без випічки / Фото: Здорово и быстро

Інгредієнти:

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  • 200 г шоколадних вафель;
  • 5 яєчних білків;
  • 300 г цукрової пудри;
  • 100 мл води;
  • 10 г желатину;
  • 20 г какао;
  • 100 г шоколаду;
  • 80 г вершкового масла.

Прекрасний десерт можна приготувати без яєць та молока. Потрібні вівсянка, какао та банани.

Як приготувати:

  1. Вафлі подрібнити на однорідну масу й викласти на дно форми, утрамбовуючи.
  2. Розвести желатин у 100 мл теплої води. Залишити для набухання.
  3. Білки збити з цукровою пудрою та желатином до високих піків. Половину маси вилити на основу з вафель.
  4. Додати какао в яєчно-цукрову масу й знову збити. Вилити у форму. Відправити у холодильник на 30 хвилин.
  5. Шоколад розтопити та прикрасити десерт. Відправити у холодильник до повного охолодження.

Докладніше про цей неймовірний десерт дивіться тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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