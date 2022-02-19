Лінивий сметанник – він не випікається, але його потрібно потримати у холодильнику

Продовжуємо знайомитися з максимально простими способами приготування будь-яких десертів. Як зробити лінивий тирамісу – ми знаємо.
Настав час для нашого улюбленого сметанника. Він справді особливий, адже його основа – це подрібнене шоколадне печиво.
Готується, як і основа для чизкейка, без випічки. А для крему, звісно, потрібна сметана, причому жирна сметана.
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Вона уварюватиметься з цукром та яйцями. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Цей сметанник знайшли на каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Лінивий сметанник
Інгредієнти для основи:
- шоколадне печиво – 300 г;
- вершкове масло 82% – 120 г;
- молоко – 1 ст. л.
Крем:
- сметана 20% – 400 г;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 150 г;
- борошно – 50 г;
- ванільний цукор – 2 ч. л.;
- вершкове масло 82% – 100 г.
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Як приготувати:
- У сотейнику з'єднати борошно, цукор та ванільний цукор. Добре перемішати. Вбити два яйця кімнатної температури і збити вінчиком до однорідності. Додати сметану та перемішати до однорідності. Уварити масу на середньому вогні, при постійному помішуванні.
- Довести до кипіння і готувати кілька хвилин, помішуючи. Охолодити в каструлі з холодною водою, постійно помішуючи. Накрити плівкою в контакт та прибрати в холодильник.
- Вершкове масло кімнатної температури нарізати і збити міксером з ванільним цукром (1 ч. л.). Частинами додати сметанну масу, постійно збиваючи.
- Печиво подрібнити в блендері і з'єднати з розтопленим вершковим маслом. Наприкінці влити молоко та перемішати. Відкласти 5 ст. л. суміші.
- У форму викласти основу з печива, залишивши для бортів, і добре утрамбувати. Тепер викласти крихту на бортах форми.
- Викласти на основу крем та розрівняти. Зверху викласти відкладену крихту, починаючи з країв і доходячи до центру сметанника.
- Лопаткою ущільнити крихту.
- Покрити верх крихтою, трохи ущільнюючи. Накрити плівкою та відправити в холодильник на 5 годин.
Тут дивіться, як легко і просто сформувати цей лінивий сметанник.