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Ленивый сметанник – он не выпекается, но его нужно подержать в холодильнике

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 февраля, 17:10
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Это особенный сметанник. Его основа – это измельченное шоколадное печенье. А вот начинка – непосредственно сметана, которая превратится в заварной крем
Ленивый сметанник
Ленивый сметанник / Фото: Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

Продолжаем знакомиться с максимально простыми способами приготовления любых десертов. Как сделать ленивый тирамису – мы знаем.

Пришло время для нашего любимого сметанника. Он действительно особенный, ведь его основа – это измельченное шоколадное печенье.

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Готовится, как и основа для чизкейка, без выпечки. А вот для крема, конечно, нужна сметана, причем жирная сметана.

Она будет увариваться с сахаром и яйцами. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Этот сметанник нашли на канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Ленивый сметанник

Ленивый сметанник
Ленивый сметанник / Фото: Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

Ингредиенты для основы:

  • шоколадное печенье – 300 г;
  • сливочное масло 82% – 120 г;
  • молоко – 1 ст. л.

Крем:

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  • сметана 20% – 400 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 150 г;
  • мука – 50 г;
  • ванильный сахар – 2 ч. л.;
  • сливочное масло 82% – 100 г.

Здесь узнаете, как сделать ленивый хачапури с помощью лаваша.

Как приготовить:

  1. В сотейнике соединить муку, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать. Вбить два яйца комнатной температуры и взбить венчиком до однородности. Добавить сметану и перемешать до однородности. Уварить массу на среднем огне, при постоянном помешивании.
  2. Довести до кипения и готовить несколько минут, помешивая. Охладить в кастрюле с холодной водой, постоянно помешивая. Накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник.
  3. Сливочное масло комнатной температуры нарезать и взбить миксером с ванильным сахаром (1 ч. л.). Частями добавить сметанную массу, постоянно взбивая.
  4. Печенье измельчить в блендере и соединить с растопленным сливочным маслом. В конце влить молоко и перемешать. Отложить 5 ст. л. смеси.
  5. В форму выложить основу из печенья, оставив для бортов, и хорошо утрамбовать. Теперь выложить крошку по бортам формы.
  6. Выложить на основу крем и разровнять. Сверху выложить отложенную крошку, начиная с краев и доходя до центра сметанника.
  7. Лопаткой уплотнить крошку, чтобы весь крем запечатался внутри.
  8. Покрыть верх крошкой, слегка уплотняя. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 5 часов.

Здесь смотрите, как легко и просто сформировать этот ленивый сметанник.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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