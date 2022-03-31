Чудовий десерт за 25 хвилин з одного яблука, борошна та жмені горіхів

Десерт випікається у формах для кексів. Тісто замішується на олії, десерт прикрашається горіхами та родзинками

Швидкі кекси з яблуками та горіхами / Фото: Ricette dolce facili

Цей десерт є таким за декількома критеріями: він справді готується максимум за пів години та з дуже простих інгредієнтів. Подібних рецептів вистачає, про красивих черепашок з горіхів та шоколаду ми розповідали.

Цей більше схожий на ніжні кекси, які прикрашатимуть терте яблуко, горіхи та родзинки.

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На каналі Ricette dolce facili рекомендують змастити верхівку вже готової випічки абрикосовим варенням.

Яблучний десерт з горіхами

Яблучний десерт з горіхами / Фото: Ricette dolce facili

Інгредієнти:

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по 1 шт. яйце, яблуко;

70 г цукру;

8 г ванільного цукру;

дрібка солі;

70 мл олії;

80 мл молока;

150 г борошна;

7 г розпушувача

1 ст. л. цукру;

горіхи, родзинки, кориця.

І ще один рецепт чудового десерту з какао, бананів та вівсянки читайте тут.

Як приготувати:

Форми змастити вершковим маслом, припилити борошном. Яйце збити вінчиком з цукром, олією, ванільним цукром і дрібкою солі. Влити тепле молоко, всипати розпушувач та частинами – борошно. Перемішати. Розлити тісто по формах. Яблуко почистити, натерти, подрібнити горіхи. Викласти на тісто. Посипати корицею, родзинками та цукром. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

Весь процес приготування цього швидкого десерту дивіться у відео.