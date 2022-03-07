Рецепт простого салату "8 Березня" з рибних консервів та плавленого сиру

Коли хочеться хоч трохи, але свята, у нашому випадку 8 Березня, то все-таки цілком можливо організувати гідний та повноцінний стіл.

Ймовірно, один з найголовніших салатів цього дня – у вигляді вісімки. Звісно, інгредієнти можуть бути іншими, вашими улюбленими.

Салат "8 Березня" / Фото: Инстаграм

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Формувати цей салат потрібно на довгастій тарілці за допомогою двох склянок з різним діаметром горлечка.

Якщо у вас маринований огірок, важливо, щоб на смак він був не дуже гострим. Сік з нього потрібно ретельно віджати.

Салат "8 Березня" з консервованим тунцем

Салат "8 Березня" з консервованим тунцем / Фото: instagram.com/kitchen_every_day

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Інгредієнти:

1 бляшанка консервованого тунця у власному соку;

5 яєць:

1 свіжий огірок або 1 маринований;

50 г плавленого сиру;

зелень для прикраси;

майонез або соус.

Для соусу:

150 г сметани;

по 1 ч. л. гірчиці, соєвого соусу.

Рецепт холодних закусок на 8 Березня з печінки тріски знайдете тут.

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Як приготувати: