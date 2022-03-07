Рецепт простого салату "8 Березня" з рибних консервів та плавленого сиру

Коли хочеться хоч трохи, але свята, у нашому випадку 8 Березня, то все-таки цілком можливо організувати гідний та повноцінний стіл.
Ймовірно, один з найголовніших салатів цього дня – у вигляді вісімки. Звісно, інгредієнти можуть бути іншими, вашими улюбленими.
Салат "8 Березня" / Фото: Инстаграм
Формувати цей салат потрібно на довгастій тарілці за допомогою двох склянок з різним діаметром горлечка.
Якщо у вас маринований огірок, важливо, щоб на смак він був не дуже гострим. Сік з нього потрібно ретельно віджати.
Салат "8 Березня" з консервованим тунцем
Салат "8 Березня" з консервованим тунцем / Фото: instagram.com/kitchen_every_day
Інгредієнти:
- 1 бляшанка консервованого тунця у власному соку;
- 5 яєць:
- 1 свіжий огірок або 1 маринований;
- 50 г плавленого сиру;
- зелень для прикраси;
- майонез або соус.
Для соусу:
- 150 г сметани;
- по 1 ч. л. гірчиці, соєвого соусу.
Рецепт холодних закусок на 8 Березня з печінки тріски знайдете тут.
Як приготувати:
- Яйця (окремо білок від жовтків), сир та огірок натерти на тертці. Перший шар: білок, змастити соусом, другий шар – тунець, знову соус, далі огірок, знову соус.
- Зверху викласти сир і на нього – білок. Прикрасити тертим жовтком та зеленню.
- Прибрати у холодильник мінімум на 15 хвилин.