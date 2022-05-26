Пишні домашні булочки з масляною начинкою – рецепт без замороки

Домашні булочки можуть бути замість хліба, а бувають такими, що від них важко відірватися.

Ці просто не можуть не бути пухкими. Для цього важливо контролювати кількість борошна. Із заявлених 600 грамів може знадобиться трохи більше чи менше.

Домашні дріжджові булочки

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Після замішування дайте тісту відпочити 40-60 хвилин і трохи обімніть перед тим, як розкачувати його в прямокутник.

Авторка рецепта Цвєткова Наталія запевняє, що ця здоба оселиться на вашій кухні надовго.

Домашні булочки

Домашні булочки

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Інгредієнти:

2 яйця;

1,5 ст. л. сухих дріжджів;

1,5 склянки молока;

100 г цукру;

дрібка солі;

600 г борошна;

100 г вершкового масла (маргарин);

одне яйце для змащення.

Для начинки:

вершкове масло;

цукор.

Як приготувати:

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У теплому молоці розчинити дріжджі, перемішати та залишити на 15 хвилин. У молоко вбити яйця, додати цукор та сіль. Добре перемішати. Додати 5-6 ст. л. просіяного борошна й влити розтоплене вершкове масло. Додати борошно частинами, замішуючи тісто. Тісто викласти на стіл, змащений олією. Вимішувати 7 хвилин. Якщо тісто занадто липке, трохи вмісити борошна. Викласти тісто в миску, змащену олією. Тісто теж змастити. Накрити рушником та залишити на годину. Тісто розділити на дві частини. Одну прибрати під рушник, другу розкачати в прямокутник завтовшки 1-2 см. Змастити теплим маслом, посипати цукром і скрутити в рулет. Нарізати на шматочки завтовшки 5 см. Защипнути нижній край, щоб не витекла начинка, і викласти на застелене деко защепленим краєм униз. Накрити рушником та залишити на 25 хвилин. Змастити збитим яйцем і випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

Докладніше про процес вимішування тіста дивіться у відео.

У Франції печуть прості булочки гужери із заварного тіста, вони можуть бути солодкими, але правильно їх випікати з твердим сиром.