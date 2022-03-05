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Булочки гужери із заварного тіста – простий рецепт випічки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 березня, 08:02
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Це французькі булочки, з Бургундії. У складі має бути трохи тертого сиру, він може бути будь-яким. Якщо сиру немає, додайте сушені трави
Гужери
Гужери / Фото: instagram.com/verinique/

Випічка із заварного тіста готується набагато швидше, ніж із дріжджового. Не потрібно часу на вистоювання.

Якщо є бажання зробити здобні булочки, то обов'язково зробіть австрійські, всередині у них абрикосовий джем або варення.

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Щойно гужери спечуться, не відчиняйте духовку, вони можуть упасти. Нехай охолонуть там.

Рецепт зі сторінки verinique.

Гужери

Гужери
Гужери / Фото: instagram.com/verinique/

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Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • по 150 г тертого сиру, борошна;
  • 80 г вершкового масла;
  • мускатний горіх, сіль та перець.

Рецепт дріжджових булочок "Дома Паркерів" знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Розігріти духовку до 200 градусів.
  2. У каструлю з 250 мл окропу додайте нарізане масло та 1 чайну ложку солі. Прибрати з вогню та додати борошно.
  3. Ретельно перемішати та залишити на вогні впродовж 1 хвилини на повільному вогні.
  4. Остудити кілька хвилин і додати яйця одне за одним, добре перемішати.
  5. Додати тертий сир, мускатний горіх, сіль та перець.
  6. Викласти тісто 2 чайними ложками на змащене маслом деко.
  7. Випікати 25 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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