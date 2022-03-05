Булочки гужери із заварного тіста – простий рецепт випічки

Це французькі булочки, з Бургундії. У складі має бути трохи тертого сиру, він може бути будь-яким. Якщо сиру немає, додайте сушені трави

Гужери / Фото: instagram.com/verinique/

Випічка із заварного тіста готується набагато швидше, ніж із дріжджового. Не потрібно часу на вистоювання.

Якщо є бажання зробити здобні булочки, то обов'язково зробіть австрійські, всередині у них абрикосовий джем або варення.

Реклама

Щойно гужери спечуться, не відчиняйте духовку, вони можуть упасти. Нехай охолонуть там.

Рецепт зі сторінки verinique.

Гужери

Гужери / Фото: instagram.com/verinique/

Реклама

Інгредієнти:

4 яйця;

по 150 г тертого сиру, борошна;

80 г вершкового масла;

мускатний горіх, сіль та перець.

Рецепт дріжджових булочок "Дома Паркерів" знайдете тут.

Як приготувати:

Реклама