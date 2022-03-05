Булочки гужеры из заварного теста – простой рецепт выпечки

Это французские булочки, из Бургундии. В составе должно быть немного тертого сыра, он может быть любым. Если сыра нет, добавьте сушеные травы

Гужеры / Фото: instagram.com/verinique/

Выпечка из заварного теста готовится гораздо быстрее, чем из дрожжевого. Не нужно времени на расстойку.

Если есть желание сделать сдобные булочки, то обязательно попробуйте австрийские, внутри у них абрикосовый джем или варенье.

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Как только гужеры испекутся, не открывайте духовку, они могут опасть. Пусть остынут там.

Рецепт со страницы verinique.

Гужеры

Гужеры / Фото: instagram.com/verinique/

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Ингредиенты:

4 яйца;

по 150 г тертого сыра, муки;

80 г сливочного масла;

мускатный орех, соль и перец.

Рецепт дрожжевых булочек "Дома Паркеров" найдете здесь..

Как приготовить:

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