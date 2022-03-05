Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Без муки и яиц

Ужин за полчаса

Домашний хлеб

Для веганов

Как хранить грудное молоко

Продукты длительного хранения
СЕГОДНЯ Еда

Булочки гужеры из заварного теста – простой рецепт выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 08:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это французские булочки, из Бургундии. В составе должно быть немного тертого сыра, он может быть любым. Если сыра нет, добавьте сушеные травы
Гужеры
Гужеры / Фото: instagram.com/verinique/

Выпечка из заварного теста готовится гораздо быстрее, чем из дрожжевого. Не нужно времени на расстойку.

Если есть желание сделать сдобные булочки, то обязательно попробуйте австрийские, внутри у них абрикосовый джем или варенье.

Реклама

Как только гужеры испекутся, не открывайте духовку, они могут опасть. Пусть остынут там.

Рецепт со страницы verinique.

Гужеры

Гужеры
Гужеры / Фото: instagram.com/verinique/

Реклама

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • по 150 г тертого сыра, муки;
  • 80 г сливочного масла;
  • мускатный орех, соль и перец.

Рецепт дрожжевых булочек "Дома Паркеров" найдете здесь..

Как приготовить:

Реклама
  1. Разогреть духовку до 200 градусов.
  2. В кастрюлю с 250 мл кипятка добавьте нарезанное масло и 1 чайную ложку соли. Убрать с огня и добавить муку.
  3. Тщательно перемешать и оставить на огне в течение 1 минуты на медленном огне.
  4. Остудить несколько минут и добавить яйца одно за другим, хорошо перемешать.
  5. Добавить тертый сыр, мускатный орех, соль и перец.
  6. Выложить тесто 2 чайными ложками на смазанный маслом противень.
  7. Выпекать 25 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять