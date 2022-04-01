Рецепт дріжджового тіста – замішується за 10 хвилин, можна використовувати за годину

Особливих вимог до замісу дріжджового тіста немає. Правда, якщо готуєте його на майбутнє, то потрібно знати, що найкраще зберігати в морозилці.

Це дріжджове тісто справді буде замішано та вимішано за 10 хвилин. Потім помістіть його в пакет і відправте в холодильник на годину-другу.

Рецепт швидкого дріжджового тіста / Фото: pexels.com

Реклама

Перед формуванням майбутнього хліба або пиріжків тісто потрібно обім'яти.

Якщо використовуватимете тісто для солодкої випічки, цукру потрібно додати трохи більше. Важливо не забити тісто борошном, тому додайте його частинами.

Рецепт з каналу Дрібниці життя.

Реклама

Дріжджове тісто за 10 хвилин

Молоко для тіста трохи підігрійте / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

молоко – 0,5 л;

борошно – 600-650 г;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 2 ст. л.;

дріжджі – 1,5 ст. л. або свіжих 35-40 г;

олія – 4 ст. л.

Дріжджі можна приготувати в домашніх умовах, рецепти на сухофруктах та житньому борошні читайте тут.

Реклама

Як приготувати: