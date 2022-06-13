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Рецепт іспанських крокетів із шинкою, картопля не потрібна

Ірина Маслова
13 червня, 09:44
Ще їх люблять їсти на Кубі. Бувають у формі кульок та циліндрів. Для начинки використовують свинину, курку, хамон, тунець

Казати про те, що крокети – це іспанська кулінарна вигадка, а потім завезена на Кубу, неправильно. Вони існують практично скрізь, а їхня історія простежується із 17-го століття.

Країною народження крокетів слід вважати Францію, а от неймовірної популярнсоті вони досягли саме в Іспанії. Там їх використовують як закуску до пива та вина, готують із будь-чим: від курки та хамону, до грибів та тунця.

Як приготувати крокети з шинкою

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До слова, іспанський салат із тунцем теж варто обов'язково скуштувати.

Отже, крокети дуже смачний перекус й прекрасна гаряча закуска, яку можна брати на роботу.

Пропонуємо рецепт від latinamommeals.com, це підвид крокетів, кубинських. Маса для них готується в одній сковороді. Потім тісто потрібно злегка остудити, сформувати крокети, круглі або довгасті, та обсмажити в олії.

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Крокети із шинкою

Крокети із шинкою

Складові:

  • 50 г вершкового масла;
  • 3 ст. л. дрібно нарізаної цибулі;
  • петрушка, сіль, перець, спеції;
  • 2 ст. л. томатного соусу;
  • 200 г (±) борошна;
  • 250 мл молока;
  • 250 г дрібно нарізаної шинки;
  • 2 збиті яйця;
  • панірувальні сухарі.

Як приготувати:

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  1. Розтопіть вершкове масло на середньому вогні і додайте цибулю. Готуйте дві хвилини або доки вона не стане м'якою.
  2. Додайте томатний соус, готуйте одну-дві хвилини. Додайте борошно та повільно влийте молоко. За потреби зменшіть вогонь, щоб не підгоріло.
  3. Продовжуйте збивати, доки не загусне, близько п'яти хвилин. Додайте шинку.
  4. Щойно соус загусне, перемішайте й продовжуйте готувати, доки тісто не перестане прилипати до сковороди та не перетвориться на масу з текстурою, схожою на пластилін.
  5. Зніміть зі сковороди і дайте охолонути до кімнатної температури. Накрийте плівкою та поставте в холодильник на дві-чотири години.
  6. Візьміть столову ложку холодного тіста для крокетів і скачайте в шар, а потім сформуйте невеликий циліндр.
  7. Опустіть в яєчну суміш і обваляйте в панірувальних сухарях.
  8. Смажте на розігрітій олії дві-чотири хвилини або до золотавого кольору. Викладіть крокети на тарілку, застелену паперовим рушником.

І якщо є фарш, то до вечері спробуйте кубинське пікадильйо.