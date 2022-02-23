Як приготувати пікадильйо, ароматну кубинську страву з фаршу

Існує легенда, що Ернест Гемінґвей любив цю страву і радив своєму оточенню відвідати кубинські забігайлівки та посмакувати пікадильйо. Потрібний яловичий фарш, помідори та зелені оливки

Пікадильйо / Фото: instagram.com/safarovadinara

З фаршу та картоплі в Аргентині готують чудовий пиріг, на Кубі придумали пікадильйо

Приготувати його дуже просто – фарш обсмажується з цибулею та помідорами, потім додаються оливки, нарізані або цілими.

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Рецептів у пікадильйо багато, часто до м'яса додають картоплю, квасолю або рис.

Останній краще приготувати на гарнір.

Рецепт зі сторінки home_gourmet._.

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Пікадильйо

Пікадильйо / Фото: instagram.com/home_gourmet._/

Інгредієнти:

фарш яловичий – 500 г;

оливки зелені (без кісточок) – 90 г;⠀

помідор – 4 шт.;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;⠀

олія оливкова – 2 ст. л.;⠀

соєвий соус – 3 ст. л.;⠀

перець чилі – за смаком;⠀

часник (гранульований) – 2 ч. л.;

лаврове листя – 2 шт.;

вода – 100 мл.

У Греції з фаршу та макаронів готують ніжну запіканку пастиціо. Її рецепт знайдете тут. ⠀

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Як приготувати: