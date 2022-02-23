Як приготувати пікадильйо, ароматну кубинську страву з фаршу

З фаршу та картоплі в Аргентині готують чудовий пиріг, на Кубі придумали пікадильйо
Приготувати його дуже просто – фарш обсмажується з цибулею та помідорами, потім додаються оливки, нарізані або цілими.
Рецептів у пікадильйо багато, часто до м'яса додають картоплю, квасолю або рис.
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Останній краще приготувати на гарнір.
Рецепт зі сторінки home_gourmet._.
Пікадильйо
Інгредієнти:
- фарш яловичий – 500 г;
- оливки зелені (без кісточок) – 90 г;⠀
- помідор – 4 шт.;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;⠀
- олія оливкова – 2 ст. л.;⠀
- соєвий соус – 3 ст. л.;⠀
- перець чилі – за смаком;⠀
- часник (гранульований) – 2 ч. л.;
- лаврове листя – 2 шт.;
- вода – 100 мл.
У Греції з фаршу та макаронів готують ніжну запіканку пастиціо. Її рецепт знайдете тут. ⠀
Як приготувати:
- Викласти фарш на розігріту сковорідку на сильний вогонь. Обсмажити на оливковій олії приблизно 5-8 хвилин.
- Додати 100 мл води та 3 ст. л. соєвого соусу. Тушкувати 20 хвилин на повільному вогні.
- Нарізати цибулю та помідори на середні кубики. Додати до фаршу.⠀
- Додати часник, перець чилі та 2 лаврових листя. Відкрийте кришку, щоб вода почала випаровуватися.⠀
- Щойно википить вода, додати оливки (порізані або цілі) у фарш. Тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи.