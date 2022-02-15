Салат з тунцем та оливками з Іспанії – як приготувати і за що його люблять у цій країні

По-перше, тому що оливки і тунець – найулюбленіші інгредієнти в Іспанії, по-друге, цей салат, судячи зі складу, просто зобов'язаний бути смачним

Іспанський салат з тунцем та оливками / Фото: instagram.com/restaurantgandul/

Продовжуємо знайомитися з іспанським світом салатів. Як його уявляв Сальвадор Далі, тобто який салат він придумав особисто для себе і любив його безмежно, ми розповідали.

Цей салат, якщо вірити кулінарним історичним записам, став максимально популярним за часів Франциско Франко.

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А до Іспанії він потрапив з Франції. Треба сказати, що майонезу в цьому салаті має бути багато.

Тож є сенс приготувати соус самостійно.

Кажуть, що в Іспанії його люблять замовляти або готувати під келих пива. А в іншому в цьому салаті є все, що люблять іспанці – тунець та оливки.

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Цей салат від шеф-кухаря Карлоса Аргіньяно. Його рецепт знайшли на сайті Нogarmania.com.

Іспанський салат з тунцем від шеф-кухаря Карлоса Аргіньяно

Іспанський салат з тунцем від шеф-кухаря Карлоса Аргіньяно / Фото: www.hogarmania.com

Інгредієнти:

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2-3 картоплини;

4 моркви;

2 яйця;

20 фаршированих оливок;

3 ст. л. консервованого горошку;

200 г тунця в олії;

домашній майонез;

сіль, петрушка.

А як зробити японський картопляний салат, який у певному сенсі народився під впливом олів'є, дізнаєтесь тут.

Як приготувати: