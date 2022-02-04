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Салат Сальвадора Далі – рецепт практично кулінарного витвору мистецтва

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 лютого, 19:30
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Це ідеальне поєднання буряків, капусти та м'яса. В оригіналі – копчений язик, пропонуємо замінити його копченою куркою або індичкою. Салат заправляється соусом на основі вершків, томатної пасти, лимонного соку
Салат Сальвадора Далі
Салат Сальвадора Далі / Фото: Колаж: Сьогодні

У салатів, деяких з них, є історія. Ми знаємо про обожнюваний в Японії картопляний із шинкою, олів'є залишив на ньому свій слід.

Тепер давайте познайомимося із червоним салатом від Сальвадора Далі. Такий колір, бо є буряк (сирий) та червона капуста.

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Цей рецепт був опублікований у книзі "Вечері Гали". Виявляється, художник любив їжу, тому зображував її у своїх творах і, як казав він сам, мріяв у дитинстві стати кухарем.

Червоний салат, як пропонував Сальвадор, подається на листях салату на чотирьох персон до ланчу або на вісьмох у якості закуски.

Салат Сальвадора Далі

Інгредієнти:

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  • по 250 г буряку, копченого м'яса, нарізані;
  • 340 г червоної капусти, дрібно посіченої;
  • 5 ст. л. охолоджених густих вершків;
  • 3 ст. л. лимонного соку;
  • 1 ст. л. томатної пасти;
  • 1 цибуля-шалот, порубана;
  • 1 ч. л. цукру;
  • каєнський перець та сіль за смаком;
  • листя салату айсберг.

А для салату "Богатир" буряк потрібний варений. Рецепт збалансованої страви знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Змішати вершки, томатну пасту, цукор, цибулю-шалот та перець. Збивати впродовж 3 хвилин, доки суміш не стане світлою і спіниться. Повільно влити сік лимона, продовжуючи збивати.
  2. Покласти в салатник буряк, капусту та м'ясо. Полити заправкою та добре перемішати.
  3. Накрити кришкою та поставити в холодильник на 2 години. Посолити і поперчити за смаком.
  4. Подавати на салатному листі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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