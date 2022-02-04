Салат Сальвадора Дали – рецепт практически кулинарного произведения искусства

У салатов, некоторых из них, есть история. Мы знаем об обожаемом в Японии картофельном с ветчиной, оливье оставил на нем свой след.
Теперь давайте познакомимся с красным салатом от Сальвадора Дали. Такой цвет, потому что есть свекла (сырая) и красная капуста.
Этот рецепт был опубликован в книге "Ужины Галы". Оказывается, художник обожал еду, поэтому изображал ее в своих произведениях и, как говорил он сам, мечтал в детстве стать поваром.
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Красный салат, как предлагал Сальвадор, подается на листьях салата на четверых персон к ланчу или на восьмерых в качестве закуски.
Салат Сальвадора Дали
Ингредиенты:
- по 250 г свеклы, копченого мяса, нарезанные;
- 340 г красной капусты, мелко порубленной;
- 5 ст. л. охлажденных густых сливок;
- 3 ст. л. лимонного сока;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 1 луковица лука-шалот, порубленная;
- 1 ч. л. сахара;
- кайенский перец и соль по вкусу;
- листья салата айсберг.
А для салата "Богатырь" свекла нужна вареная. Рецепт сбалансированного блюда найдете здесь.
Как приготовить:
- Смешать сливки, томатную пасту, сахар, лук-шалот и перец. Взбивать в течение 3 минут, пока смесь не станет светлой и вспениться. Медленно влить лимонный сок, продолжая взбивать.
- Положить в салатник свеклу, капусту и мясо. Полить заправкой и хорошо перемешать.
- Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 2 часа. Посолить и поперчить по вкусу.
- Подавать на салатных листьях.