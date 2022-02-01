Як приготувати японський картопляний салат, він народився під впливом олів'є

Японська кухня – це не тільки суші та сашімі, це ціла культура, яка задає тренди по всьому світу.
Чого вартий екстраповітряний хліб шокупан, для якого в цій країні вигадали навіть спеціяльні форми для випікання.
Японський картопляний салат вважають там класичним і, ймовірно, одним з найяскравіших представників категорії їжі йосьоку. Тобто західної культури харчування.
Далі по темі
Готувати і їсти м'ясо в Японії дозволили наприкінці 19-го століття за часів імператора Мейдзі.
Він був людиною космополітичних поглядів і вважав, що Європа в його країні має бути присутньою.
Є версія, що прототипом японського картопляного салату став олів'є. Щоправда, картоплю японці не нарізають, а перетирають у пюре, огірок потрібен свіжий і додається консервована кукурудза.
Картоплю на сайті Justonecookbook.com рекомендують починати варити у підсоленій холодній воді. Ще для салату потрібен рисовий оцет. Якщо його немає, додайте трохи винного білого.
Японський картопляний салат
Інгредієнти на дві порції:
- 4-5 шт. картопля;
- 2 ч. л. солі для варіння картоплі;
- 50 г консервованої кукурудзи;
- 1 велике яйце;
- 1 великий свіжий огірок;
- 1 морква;
- 1 ч. л. солі для салату;
- 50-70 г шинки.
Для соусу:
- 1 ст. л. рисового оцту;
- свіжомелений чорний перець – за смаком;
- 6 ст. л. майонезу.
Тут дізнаєтеся, як японці готують свинячі відбивні та з чим їх подають.
Як приготувати:
- Картоплю відваріть до готовності. Злегка розімніть картоплю, залишивши невеликі грудочки для текстури. Перекладіть у велику миску. Поки картопля гаряча, додайте рисовий оцет і свіжомелений чорний перець. Відкладіть остигати.
- Відкиньте кукурудзу на дрібне сито, щоб стекла рідина. Варене яйце дрібно нарізати. Огірок нарізати тонкими скибочками. Моркву нарізати дуже тонкими скибочками.
- Посипте скибочки огірка та моркви 1 ч. л. солі, розімніть їх руками і дайте постояти, щоб вийшов сік, близько 5 хвилин.
- Промийте нарізані огірок та моркву під холодною проточною водою.
- Наріжте шинку тонкими смужками завтовшки 2,5 см. Додайте всі інгредієнти в миску з картопляним пюре та перемішайте.
- Спочатку додайте 4 ст. л. майонезу та добре перемішайте. Якщо майонез потрібен ще, додавайте за смаком.
- Перед подачею дайте салату постояти 30-60 хвилин.
Тут дивіться всі етапи приготування японського картопляного салату.