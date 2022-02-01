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Як приготувати японський картопляний салат, він народився під впливом олів'є

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 лютого, 17:46
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А дехто вважають, що цей салат кращий за олів'є. Свіжий огірок, шинка, морква, консервована кукурудза – це все доповнює відварену картоплю. Її, до речі, треба подрібнити до стану пюре
Японський картопляний салат
Японський картопляний салат / Фото: instagram.com/jamiemuzzer

Японська кухня – це не тільки суші та сашімі, це ціла культура, яка задає тренди по всьому світу.

Чого вартий екстраповітряний хліб шокупан, для якого в цій країні вигадали навіть спеціяльні форми для випікання.

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Японський картопляний салат вважають там класичним і, ймовірно, одним з найяскравіших представників категорії їжі йосьоку. Тобто західної культури харчування.

Готувати і їсти м'ясо в Японії дозволили наприкінці 19-го століття за часів імператора Мейдзі.

Він був людиною космополітичних поглядів і вважав, що Європа в його країні має бути присутньою.

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Є версія, що прототипом японського картопляного салату став олів'є. Щоправда, картоплю японці не нарізають, а перетирають у пюре, огірок потрібен свіжий і додається консервована кукурудза.

Картоплю на сайті Justonecookbook.com рекомендують починати варити у підсоленій холодній воді. Ще для салату потрібен рисовий оцет. Якщо його немає, додайте трохи винного білого.

Японський картопляний салат

Японський картопляний салат
Японський картопляний салат / Фото: www.justonecookbook.com

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Інгредієнти на дві порції:

  • 4-5 шт. картопля;
  • 2 ч. л. солі для варіння картоплі;
  • 50 г консервованої кукурудзи;
  • 1 велике яйце;
  • 1 великий свіжий огірок;
  • 1 морква;
  • 1 ч. л. солі для салату;
  • 50-70 г шинки.

Для соусу:

  • 1 ст. л. рисового оцту;
  • свіжомелений чорний перець – за смаком;
  • 6 ст. л. майонезу.

Тут дізнаєтеся, як японці готують свинячі відбивні та з чим їх подають.

Як приготувати:

  1. Картоплю відваріть до готовності. Злегка розімніть картоплю, залишивши невеликі грудочки для текстури. Перекладіть у велику миску. Поки картопля гаряча, додайте рисовий оцет і свіжомелений чорний перець. Відкладіть остигати.
  2. Відкиньте кукурудзу на дрібне сито, щоб стекла рідина. Варене яйце дрібно нарізати. Огірок нарізати тонкими скибочками. Моркву нарізати дуже тонкими скибочками.
  3. Посипте скибочки огірка та моркви 1 ч. л. солі, розімніть їх руками і дайте постояти, щоб вийшов сік, близько 5 хвилин.
  4. Промийте нарізані огірок та моркву під холодною проточною водою.
  5. Наріжте шинку тонкими смужками завтовшки 2,5 см. Додайте всі інгредієнти в миску з картопляним пюре та перемішайте.
  6. Спочатку додайте 4 ст. л. майонезу та добре перемішайте. Якщо майонез потрібен ще, додавайте за смаком.
  7. Перед подачею дайте салату постояти 30-60 хвилин.

Тут дивіться всі етапи приготування японського картопляного салату.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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