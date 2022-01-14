Рецепт італійського пирога сбризолони – дуже мигдального та ніжного

Безумовно, у кожній країні є свій особливий пиріг, який зберігає традиції десятків поколінь. Один з них, "Сантьяго, теж дуже мигдальний, став символом іспанської Галісії.
Історія сбризолони розвивалася у кілька етапів. Спочатку це був дуже скромний десерт для бідних із серії "Три чашки".
Італійський пиріг сбризолона / Фото: instagram.com/sweetsandbeauty/
Тобто по склянці пшеничного та кукурудзяного борошна плюс цукор. Коли мигдаль перестав бути делікатесом, то перетворив цю скромність на розсипчасте диво.
І так, це диво здивує своєю простотою та швидкістю танення у роті. До речі, сбризолону правильно їсти руками, відламуючи по маленькому шматочку.
Рецепт зі сторінки chto.prigotovit_365.
Італійський пиріг сбризолона
Інгредієнти:
- 150 г несмаженого мигдалю;
- 2 яйця;
- 130 г розм'якшеного вершкового масла + 10 г для змащування форми;
- 300 г борошна;
- 130 г цукру;
- цедра 1 лимона або апельсина;
- 50 г панірувальних сухарів;
- 1/2 ч. л. солі.
У Країні Басків теж є своя гордість – пиріг із заварним кремом. Для начинки використовуйте розморожену вишню.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 170 градусів. У блендері подрібнити горіхи на крупну крихту.
- З'єднати борошно з маслом, цукром, яйцями та сіллю. Додати в тісто мигдаль та цедру.
- Форму для випічки змастити маслом та посипати сухарями. Викласти тісто та випікати 35-40 хвилин.