Рецепт італійського пирога сбризолони – дуже мигдального та ніжного

Безумовно, у кожній країні є свій особливий пиріг, який зберігає традиції десятків поколінь. Один з них, "Сантьяго, теж дуже мигдальний, став символом іспанської Галісії.

Історія сбризолони розвивалася у кілька етапів. Спочатку це був дуже скромний десерт для бідних із серії "Три чашки".

Італійський пиріг сбризолона / Фото: instagram.com/sweetsandbeauty/

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Тобто по склянці пшеничного та кукурудзяного борошна плюс цукор. Коли мигдаль перестав бути делікатесом, то перетворив цю скромність на розсипчасте диво.

І так, це диво здивує своєю простотою та швидкістю танення у роті. До речі, сбризолону правильно їсти руками, відламуючи по маленькому шматочку.

Рецепт зі сторінки chto.prigotovit_365.

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Італійський пиріг сбризолона

Як приготувати італійський пиріг збризолону / Фото: zernograd.com

Інгредієнти:

150 г несмаженого мигдалю;

2 яйця;

130 г розм'якшеного вершкового масла + 10 г для змащування форми;

300 г борошна;

130 г цукру;

цедра 1 лимона або апельсина;

50 г панірувальних сухарів;

1/2 ч. л. солі.

У Країні Басків теж є своя гордість – пиріг із заварним кремом. Для начинки використовуйте розморожену вишню.

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Як приготувати: