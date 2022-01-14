Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Рецепт итальянского пирога сбризолоны – очень миндального и нежного

Ирина Маслова
14 января, 08:30
Нужно будет 150 граммов миндаля, он измельчается в крупную крошку. Если захочется максимально насыщенного вкуса, то часть муки можно заменить миндальной

Безусловно, в каждой стране есть свой особенный пирог, который хранит традиции десятков поколений. Один из них, "Сантьяго, тоже очень миндальный, стал символом испанской Галисии.

История сбризолоны развивалась в несколько этапов. Сначала это был очень скромный десерт для бедных из серии "Три чашки".

Итальянский пирог збризолона / Фото: instagram.com/sweetsandbeauty/

Реклама

То есть по стакану пшеничной и кукурузной муки плюс сахар. Когда миндаль перестал быть деликатесом, то превратил эту скромность в рассыпчатое чудо.

И да, это чудо удивит своей простотой и скоростью таяния во рту. Кстати, сбризолону правильно есть руками, отламывая по маленькому кусочку.

Рецепт со страницы chto.prigotovit_365.

Реклама

Итальянский пирог сбризолона

Как приготовить итальянский пирог сбризолону / Фото: zernograd.com

Ингредиенты:

Реклама
  • 150 г нежареного миндаля;
  • 2 яйца;
  • 130 г размягченного сливочного масла + 10 г для смазывания формы;
  • 300 г муки;
  • 130 г сахара;
  • цедра 1 лимона или апельсина;
  • 50 г панировочных сухарей;
  • 1/2 ч. л. соли.

В Стране Басков тоже есть своя гордость – пирог с заварным кремом. Для начинки используйте размороженную вишню.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 170 градусов. В блендере измельчить орехи в крупную крошку.
  2. Соединить муку с маслом, сахаром, яйцами и солью. Добавить в тесто миндаль и цедру.
  3. Форму для выпечки смазать маслом и посыпать сухарями. Выложить тесто и выпекать 35-40 минут.