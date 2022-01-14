Рецепт итальянского пирога сбризолоны – очень миндального и нежного

Безусловно, в каждой стране есть свой особенный пирог, который хранит традиции десятков поколений. Один из них, "Сантьяго, тоже очень миндальный, стал символом испанской Галисии.

История сбризолоны развивалась в несколько этапов. Сначала это был очень скромный десерт для бедных из серии "Три чашки".

Итальянский пирог збризолона / Фото: instagram.com/sweetsandbeauty/

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То есть по стакану пшеничной и кукурузной муки плюс сахар. Когда миндаль перестал быть деликатесом, то превратил эту скромность в рассыпчатое чудо.

И да, это чудо удивит своей простотой и скоростью таяния во рту. Кстати, сбризолону правильно есть руками, отламывая по маленькому кусочку.

Рецепт со страницы chto.prigotovit_365.

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Итальянский пирог сбризолона

Как приготовить итальянский пирог сбризолону / Фото: zernograd.com

Ингредиенты:

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150 г нежареного миндаля;

2 яйца;

130 г размягченного сливочного масла + 10 г для смазывания формы;

300 г муки;

130 г сахара;

цедра 1 лимона или апельсина;

50 г панировочных сухарей;

1/2 ч. л. соли.

В Стране Басков тоже есть своя гордость – пирог с заварным кремом. Для начинки используйте размороженную вишню.

Как приготовить: