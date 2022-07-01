Рецепт лимонаду з полуницею – приємно освіжає та з легкою кислинкою (відео)

Класичний лимонад – це сік лимона, трохи цукру та вода, в Туреччині напій готують з додаванням апельсинів, а потім довго заморожують.

На каналі Канал ВО! Прості рецепти пропунють лимонад з полуницею, її потрібно 250 грамів. Полуницю необов'язково подрібнювати в блендері, можна скористатися картоплем'ялкою. Так простіше проціджувати напій.

Домашній полуничний лимонад / Фото: Колаж: Сьогодні,

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Лимонад з полуницею

Рецепт домашнього лимонаду з полуницею

Інгредієнти на 1,5 літра:

полуниця – 250 г;

лимон – 3 шт.;

цукор, м'ята – за смаком.

Як приготувати:

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Полуницю розім'яти. З лимонів вичавити сік і з'єднати з полуничним пюре. М'яту нарізати й додати до полуниці. Додати цукор за смаком, холодну кип'ячену воду і перемішати. Дати настоятися 20-30 хвилин і процідити.

Яким буде цей лимонад після приготування – можна побачити у відео.

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