Рецепт лимонаду з полуницею – приємно освіжає та з легкою кислинкою (відео)

Класичний лимонад – це сік лимона, трохи цукру та вода, в Туреччині напій готують з додаванням апельсинів, а потім довго заморожують.
На каналі Канал ВО! Прості рецепти пропунють лимонад з полуницею, її потрібно 250 грамів. Полуницю необов'язково подрібнювати в блендері, можна скористатися картоплем'ялкою. Так простіше проціджувати напій.
Домашній полуничний лимонад / Фото: Колаж: Сьогодні,
Лимонад з полуницею
Рецепт домашнього лимонаду з полуницею
Інгредієнти на 1,5 літра:
- полуниця – 250 г;
- лимон – 3 шт.;
- цукор, м'ята – за смаком.
Як приготувати:
- Полуницю розім'яти. З лимонів вичавити сік і з'єднати з полуничним пюре.
- М'яту нарізати й додати до полуниці.
- Додати цукор за смаком, холодну кип'ячену воду і перемішати.
- Дати настоятися 20-30 хвилин і процідити.
Яким буде цей лимонад після приготування – можна побачити у відео.
Тут дізнаєтесь, як приготувати напій кордіал з Англії, для нього потрібна смородина.