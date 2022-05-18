Рецепт печива зі смаком пряженого молока – теплого спогаду дитинства

На вигляд це ніжне печиво дуже нагадує ще одне популярне в нашому дитинстві – "Хризантеми".

Це печиво випікається у вигляді смужок. Тобто пропускати тісто через м'ясорубку потрібно довгими ковбасками.

Печиво зі смаком пряженого молока

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І вже на застеленому деку розділити ножем на частини. Тіста з цієї кількості інгредієнтів вийде багато. Воно добре зберігається у морозилці до наступного разу.

Авторка рецепта Ольга Матвій рекомендує не використовувати міксер під час збивання яєць, усе треба робити вінчиком.

Домашнє печиво зі смаком пряженого молока

Домашнє печиво зі смаком пряженого молока

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Інгредієнти:

борошно – 390 г;

яйця – 3 шт.;

масло або маргарин – 250 г;

цукор – 280 г;

сода – 1 ч. л.;

ваніль, щіпка солі;

борошно в домішок – 130 г.

Як приготувати:

Яйця кімнатної температури збити вінчиком із сіллю, ваніліном та цукром близько 5-8 хвилин. Цукор вводити частинами. Коли маса побіліє, додати соду. Додати м'яке вершкове масло, перемішати до однорідності. Ввести борошно, замісити тісто. Викласти на стіл. На цьому етапі можна додати подрібнені горіхи. Частинами ввести борошно для домішку. Тісто має бути тугуватим. Зібрати м'ясорубку, ніж не знадобиться. З тіста сформувати ковбаски та пропустити через м'ясорубку. Викласти на застелене деко та розділити ножем на тонкі смужки. Духовку розігріти до 180 градусів, випікати 12 хвилин або до готовності. Прикрасити цукровою пудрою.

Як просто та легко зробити тістечко "Доміно" – читайте тут.