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Рецепт простого, але смачного сніданку – рулету з лаваша із сиром та бананом

Ірина Маслова
21 січня, 07:03
Цей лаваш із серії правильного харчування, авторка рекомендує використовувати улюблений підсолоджувач. Після формування рулету його потрібно запекти в духовці

Добре, коли можна швидко та легко приготувати сніданок. Тут допоможе лаваш. У ньому можна зробити яєчню або використовувати для рулету.

Після того, як ви отримаєте сирно-бананову масу і покладете її в лаваш, рулет потрібно буде злегка запекти в духовці.

Рулет з лаваша з сиром / Фото: Depositphotos

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Такий сніданок оцінять діти, його можна брати до школи.

Рецепт з розряду правильного харчування, на сторінці pp.food_recept пропонують замінити цукор підсолоджувачем.

Рулет з лаваша із сиром та бананом

Рулет з лаваша з сиром та бананом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти:

  • 2 шт. – банани;⠀
  • 3 шт. – яйця;⠀
  • 500 г – сир 5%;
  • лаваш;
  • підсолоджувач.

Рецепт ще одного цікавого сніданку – лінивого хачапурі, де потрібен лаваш, – знайдете тут.⠀

Як приготувати:

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  1. Сир, підсолоджувач і два курячі яйця збити блендером до однорідності. Банани нарізати невеликими шматочками та додати у сирну масу. Перемішати.
  2. Рівномірно розподілити сирно-бананову масу по поверхні лаваша, трохи не доходячи до краю. Сформувати рулет. ⠀
  3. Перекласти у форму та промазати верхівку жовтком.⠀
  4. Запікати за 180 градусів 20 хвилин.