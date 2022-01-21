Рецепт простого, але смачного сніданку – рулету з лаваша із сиром та бананом

Добре, коли можна швидко та легко приготувати сніданок. Тут допоможе лаваш. У ньому можна зробити яєчню або використовувати для рулету.
Після того, як ви отримаєте сирно-бананову масу і покладете її в лаваш, рулет потрібно буде злегка запекти в духовці.
Рулет з лаваша з сиром / Фото: Depositphotos
Такий сніданок оцінять діти, його можна брати до школи.
Рецепт з розряду правильного харчування, на сторінці pp.food_recept пропонують замінити цукор підсолоджувачем.
Рулет з лаваша із сиром та бананом
Рулет з лаваша з сиром та бананом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Інгредієнти:
- 2 шт. – банани;⠀
- 3 шт. – яйця;⠀
- 500 г – сир 5%;
- лаваш;
- підсолоджувач.
Рецепт ще одного цікавого сніданку – лінивого хачапурі, де потрібен лаваш, – знайдете тут.⠀
Як приготувати:
- Сир, підсолоджувач і два курячі яйця збити блендером до однорідності. Банани нарізати невеликими шматочками та додати у сирну масу. Перемішати.
- Рівномірно розподілити сирно-бананову масу по поверхні лаваша, трохи не доходячи до краю. Сформувати рулет. ⠀
- Перекласти у форму та промазати верхівку жовтком.⠀
- Запікати за 180 градусів 20 хвилин.