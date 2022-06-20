Рецепт рагу з кабачків та баклажанів – підійде до Петрового посту

Петрів піст починається 20 червня та триватиме до 11 липня. У порівнянні з іншими постами, Петрів не відрізняється суворістю. Будуть дні, коли можна їсти рибу. Молоко, яйця та м'ясо під забороною.

І при величезному розмаїтті сезонних овочів меню для тих, хто постуватиме, точно не буде нудним.

Овочеве рагу на Петрів піст

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Інгредієнти на каналі Мій Дастархан Смачно та Швидко, звісно, можна доповнювати або змінювати кількість на користь своїх улюблених овочів.

Овочеве рагу

Пісне овочеве рагу

Інгредієнти:

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цибуля – 1 шт.;

помідори – 2 шт.;

кабачок – 1 шт.;

морква – 2 шт.;

баклажан – 2 шт.;

болгарський перець – 3 шт.;

часник – 1 зубок;

сіль, перець;

базилік, орегано – по 0,5 ч. л.;

хмелі-сунелі – 1 ч. л.;

петрушка, кріп;

олія – 30 мл.

Як приготувати:

Цибулю нарізати півкільцями, помідори – часточками. З'єднати у великій ємності та посолити, щоби помідори дали сік. Моркву та кабачок нарізати півкільцями, викласти до цибулі з помідорами та посолити. Баклажан нарізати півкільцями, додати до решти овочів. Перець крупно нарізати. Додати до овочів. Приправити. Залити олією, тушкувати під кришкою 15 хвилин. Коли з'явиться сік, обережно перемішати. Накрити кришкою, тушкувати до готовності. За кілька хвилин до кінця натерти зубок часнику та додати зелень.

Яким виходить це рагу – дивіться нижче.

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