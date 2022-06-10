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3 простих рецепти з нутом – підійдуть для тих, хто не їсть м'яса

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 червня, 17:14
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Нут використовується консервований, хоча його можна відварити. Дуже смачно ці бобові поєднуються з печерицями, кабачками та болгарським перцем
Рецепти страв з нутом
Рецепти страв з нутом / Фото: Колаж: Сьогодні

Нут для багатьох – це насамперед хумус, деяким ці бобові замінили м'ясо. І хоча суперечки про те, скільки ж рослинного білка в нуті, багато чи мало, існують, він смачний і добре дружить практично з усім.

Овочевий салат від pp.saladsзаправляється соусом на основі меду, соку лимона, часнику та олії.

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У лінивий рататуй за рецептом vegansearth пропонують взяти кабачок. Його можна замінити на баклажан.

Для печериць з нутом від zdorovo_est_net_diabet він потрібний консервований.

Овочевий салат з нутом

Овочевий салат з нутом
Овочевий салат з нутом

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Інгредієнти:

  • огірок, помідор – по 2 шт.;
  • маленька цибулина;
  • нут – 200 г.

Для соусу:

  • олія – 20 мл;
  • часник – 1 зубчик;
  • лимонний сік – 10 мл;
  • мед – половина ч. л.;
  • соєвий соус – 10 г;
  • спеції.

Як приготувати:⠀

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  1. Нут замочити та відварити за інструкцією.
  2. Овочі нарізати довільно, цибулю півкільцями.
  3. Додати варений нут.
  4. Змішати всі інгредієнти для соусу та заправити салат.

До салату спробуйте щось просте, але смачне з фаршу. Тут добірка рецептів.

Лінивий рататуй з нутом

Лінивий рататуй з нутом
Лінивий рататуй з нутом

Інгредієнти:

  • половина цибулини;
  • часник – 3 зубчики;
  • кабачок, болгарський перець;
  • базилік, петрушка:
  • сіль, орегано – по 1 ч. л.;
  • перець, перець чилі;
  • томати у власному соку та нут – по 1 бляшанці.

Як приготувати:

  1. Усі інгредієнти нарізати. ⠀
  2. Обсмажити цибулю на олії, додати часник, кабачок і перець, готувати 5 хвилин.
  3. Додати решту інгредієнтів, крім нуту, готувати під кришкою 10 хвилин.
  4. Наприкінці додати нут, спеції та тушкувати кілька хвилин.

Три цікаві рецепти зі скумбрією знайдете в цьому матеріялі.

Печериці з нутом

Печериці з нутом
Печериці з нутом

Інгредієнти:

  • нут консервований – 1 б. (400 г);
  • печериці – 400 г;
  • вершки середньої жирності – 1 склянка;
  • болгарський перець, цибуля червона – по 1 шт.;
  • часник – 2-3 зубки;
  • сіль, перець, спеції.

Як приготувати:

  1. Нут відкинути на друшляк і дати воді добре стекти.
  2. Гриби та цибулю нарізати соломкою. Обсмажити 2-3 хвилини на невеликій кількості олії.
  3. Перець нарізати соломкою і додати до грибів з цибулею, приправити сіллю та перцем. Готувати 7-10 хвилин, додати пропущений через прес часник.
  4. Всипати нут та залити вершками. Тушкувати на невеликому вогні близько 20 хвилин.
  5. Дати страві настоятися кілька хвилин, подавати із зеленню.

Тут знайдете добірку рецептів з броколі, які не залишать байдужими навіть тих, хто не їсть цю капусту.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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