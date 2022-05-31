Рецепт ніжного хумуса, закуски або гарніру на кожен день

Хумус для країн Близького Сходу такий же важливий, як для нас, наприклад, картопля. Казати про те, що це ізраїльська закуска – неправильно. У цій країні є єрусалимська суміш із курячих тельбухів, і її варто вважати автентичною стравою Ізраїлю.
Хумус не вийде без кунжутної пасти. Її теж можна зробити вдома: обсмажити кунжут, з'єднати з олією та перебити в блендері.
Приготування нута можна прискорити. А саме – залити водою на дві години та варити трохи більше трьох годин.
Але шеф-кухар Sergey Pokanevich рекомендує замочити його на 12 годин, а потім варити, причому без солі.
Хумус
Інгредієнти на 500 грамів готового хумуса:
- нут – 150 г;
- вода – 1 л;
- сіль – 2 щіпки;
- оливкова олія – 50 мл + 1 ст. л.;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- перець червоний, чорний перець;
- зіра – 5 г;
- часник – 2 зубчики;
- кунжутна паста – 1,5 ст. л.
Як приготувати:
- Нут залити водою на 12 годин. Відварити впродовж двох годин, в окрему ємність злити рідину. Охолодити нут до кімнатної температури.
- До нуту додати сіль, перець, сік лимона, часник, кунжутну пасту та оливкову олію. Пробити блендером.
- Додати 3 ст. л. рідини, у якій варився нут. Знову пробити блендером. При подачі полити оливковою олією.
Як готує свій хумус автор рецепта – дивіться нижче.
Недавно ми писали про ще одну ізраїльську страву – картоплю мафрум, вона тушкується в томатній пасті.