Рецепти з броколі, які змусять полюбити її навіть дітей

Навіть нашу улюблену гречку можна перетворити на щось незвичайне, що вже казати про броколі. Судячи з поєднання інгредієнтів у цих рецептах та способу приготування, ці позиції будуть неймовірно смачними, до того ж не зашкодять фігурі.
Суцвіття броколі мають бути без жовтизни на кінчиках, якщо бланшуватимете її, то обдайте після холодною водою. Так капуста приємно хрумтітиме.
Рецепт броколі із шампіньйонами та куркою від pp_vkus_i_polza ще раз підтверджує, що ця капуста добре поєднується практично з усім.
Перед тим, як полити броколі соусом на основі кисломолочного сиру за рецептом tut_vkusno_i_sytno, її потрібно відварити в підсоленій воді.
В оладки зі сторінки pp.food_recepts, крім курячого філе, додайте трохи помідорів.
Броколі з куркою та грибами
Складові:
- броколі – 300 г;
- нежирні вершки – 100 мл;
- куряче філе – 200 г;
- печериці – 250 г;
- цибуля;
- оливкова олія – 1 ч. л.;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Суцвіття відварити у киплячій підсоленій воді одну хвилину. Відкинути на друшляк і обдати холодною водою.
- Цибулю, гриби нарізати кубиками. Дрібно нарізане куряче філе обсмажити на сковороді до золотавої скоринки.
- Додати печериці та смажити до випаровування рідини. Додати цибулю, броколі, вершки.
- Довести до смаку сіллю та перцем, тушкувати, помішуючи, до готовності.
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Броколі в сирно-лимонному соусі
Складові:
- броколі – 350 г;
- кисломолочний сир знежирений – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- часник – 1-2 зубчики;
- натуральний йогурт – 4 ст. л.;
- сіль, чорний перець.
Як приготувати:
- Броколі розібрати на суцвіття та добре промити. Відварити 10 хвилин у киплячій та трохи підсоленій воді до м'якості.
- Сир розім'яти з пропущеним через прес часником, додати йогурт, сіль та перець за смаком.
- Полити сирним соусом броколі. Відварені яйця розрізати навпіл і прикрасити при подачі.
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Оладки з курячого філе з броколі та помідорами
Складові:
- куряче філе – 700 г;
- броколі – 150 г;
- помідори – 200 г;
- яйце – 2 шт.;
- сметана 10% – 100 г
- цибуля – 1 шт.;
- сир – 50 г
- борошно цільнозернове або звичайне – 100-120 г. ⠀⠀
Як приготувати:⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Куряче філе нарізати на дрібні шматочки. Броколі потримати в окропі дві-три хвилини та нарізати.
- Цибулю та помідори нарізати кубиками. Сир потерти на дрібній терці. Змішати всі інгредієнти.
- Обсмажити з обох боків на повільному вогні, накривши кришкою.
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