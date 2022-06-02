Рецепты с брокколи, которые заставят полюбить ее даже детей

Капуста хорошо сочетается с творожно-лимонным соусом, предварительно она отваривается. Брокколи можно использовать в оладьях с куриным филе или потушить с грибами

Интересные рецепты с брокколи / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже нашу любимую гречку можно превратить во что-то необычное, что уж говорить о брокколи. Судя по сочетанию ингредиентов в этих рецептах и способу приготовления, эти позиции получатся невероятными, к тому же не навредят фигуре.

Соцветия брокколи должны быть без желтизны на кончиках, если будете ее бланшировать, то обдайте после очень холодной водой. Так капуста будет приятно хрустеть.

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Рецепт брокколи с шампиньонами и курицей от pp_vkus_i_polza еще раз подтверждает, что эта капуста хорошо сочетается практически со всем.

Перед тем, как полить брокколи творожным соусом по рецепту tut_vkusno_i_sytno, ее нужно отварить в подсоленной воде.

В оладьи со страницы pp.food_recepts, кроме куриного филе, добавьте немного помидоров.

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Брокколи с курицей и грибами

Брокколи с курицей и грибами

Ингредиенты:

брокколи – 300 г;

нежирные сливки – 100 мл ;

куриное филе – 200 г;

шампиньоны – 250 г;

лук;

оливковое масло – 1 ч. л.;

соль, перец.

Как приготовить:

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Соцветия отварить в кипящей подсоленной воде одну минуту. Отбросить на дуршлаг и обдать холодной водой. Лук, грибы нарезать кубиками. Мелко нарезанное куриное филе обжарить на сковороде до золотистой корочки. Добавить шампиньоны и жарить до испарения жидкости. Добавить лук, брокколи, сливки. Довести до вкуса солью и перцем, тушить, помешивая, до готовности.

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Брокколи в творожно-лимонном соусе

Брокколи в творожно-лимонном соусе

Ингредиенты:

брокколи – 350 г;

творог обезжиренный – 200 г;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 1-2 зубчика;

натуральный йогурт – 4 ст. л.;

соль, черный перец.

Как приготовить:

Брокколи разобрать на соцветия и хорошо промыть. Отварить в течение 10 минут в кипящей и чуть подсоленной воде до мягкости. Творог размять с пропущенным через пресс чесноком, добавить йогурт, соль и перец по вкусу. Полить творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрезать пополам и украсить при подаче.

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Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами

Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:

куриное филе – 700 г;

брокколи – 150 г;

помидоры – 200 г;

яйцо – 2 шт.;

сметана 10% – 100 г

репчатый лук – 1 шт.;

сыр – 50 г

мука цельнозерновая или обычная – 100-120 г. ⠀⠀

Как приготовить:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Куриное филе нарезать на мелкие кусочки. Брокколи подержать в кипятке две-три минуты и мелко нарезать. Лук и помидоры нарезать кубиками. Сыр потереть на мелкой тёрке. Смешать все ингредиенты. Обжарить с двух сторон на медленном огне, накрыв крышкой.

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