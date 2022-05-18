3 цікаві та прості рецепти польської кухні

Дякуємо Польщі за підтримку та починаємо ближче знайомитися з кухнею цієї країни. Чимало її представників дуже схожі на нашу їжу. Як і ми, на сніданок поляки можуть приготувати пишні оладки з яблуками.
У Польщі теж люблять капусту та картоплю, там навіть є пиріг, для начинки якого використовується гречка.
Отже, сочев'яки із сайту kuchnialidla.pl, які дуже схожі на наші драники, із Сейненського повіту. Пиріг з містечка Білгорай, що в Люблінському воєводстві, раніше готували на урочистості. Для нього потрібні гречка та кисломолочний сир, рецепт з fajnegotowanie.pl.
Щодо бігоса, то з ним багато хто може бути добре знайомий. Потрібні квашена та свіжа капуста, свинина або копченості.
Бігос з копченими ковбасками
Інгредієнти:
- капуста квашена – 1 кг;
- капуста свіжа – 500 г;
- цибуля – 300 г;
- часник – 20 г;
- свинина (нежирна) – 500 г;
- сало – 100 г;
- копчені ковбаски – 300 г;
- томатна паста – 3 ст. л.;
- перець, кмин, коріандр – по 1 ч. л.;
- лаврове листя – 4-5 шт.;
- сіль.
Як приготувати:
- Квашену капусту залити водою, щоб вода злегка покрила капусту, тушкувати на середньому, потім на повільному 40–50 хвилин, помішуючи та перевіряючи рівень води.
- Свіжу капусту нашаткувати тонкою соломкою.
- М'ясо та ковбаски нарізати невеликими кубиками. Цибулю та часник нарізати дрібно.
- Обсмажити сало на сковороді, додати цибулю, обсмажити до золотавого кольору.
- Додати часник, а за хвилину – свіже м'ясо.
- Коли м'ясо набуде рум'яного кольору з усіх боків, додати ковбаски й томатну пасту. Обсмажити 5 хвилин, перекласти на тарілку.
- Коли квашена капуста стане м'якою, додати свіжу капусту, обсмажене м'ясо з цибулею, спеції, трохи води та сіль за смаком.
- Перемішати, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні півтори-дві години, доки вода не випарується.
Рецепт польського капусняку на свинячих ребрах читайте тут.
Білгорайський пиріг
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- гречка – 200 г;
- кисломолочний сир – 300 г;
- яйце – 3 шт.;
- вершки, вершкове масло – по 2 ст. л.;
- сіль, перець, чебрець.
Як приготувати:
- Картоплю відварити у підсоленій воді до готовності. Потовкти в пюре.
- Гречку відварити у підсоленій воді до готовності, додати до картоплі та добре перемішати.
- Розім'яти сир виделкою і додати до картопляної маси. Вбити 2 яйця, влити вершки. Приправити сіллю, перцем та чебрецем.
- Розтопити вершкове масло та влити в тісто, ретельно перемішати.
- Застелити форму папером для випічки та викласти тісто, розрівняти. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 55 хвилин.
Обов'язково спробуйте польські пончики-велетні, вони з варенням усередині.
Сочев'яки, або деруни із сочевицею
Інгредієнти:
- цибуля – 2 шт.;
- гриби – 300 г;
- зелена (або будь-яка) сочевиця – 250 г;
- дрібка солі;
- чорний перець, мускатний горіх;
- зелена цибуля.
Для тіста:
- картопля – 1 кг;
- яйця – 2 шт.;
- борошно пшеничне – 200-300 г;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Картоплю відварити у підсоленій воді, злити воду та дати охолонути. Сочевицю промити і відварити в окропі близько 20-30 хвилин.
- На вершковому маслі обсмажити нарізану кубиками цибулю. Додати печериці, натерті на великій тертці. Готувати до випаровування рідини.
- Сочевицю акуратно розчавити ножем і додати до обсмажених грибів. Приправити сіллю, перцем та мускатним горіхом. Трохи обсмажити. Додати нарізану зелену цибулю. Дати начинці охолонути.
- Картоплю потовкти в пюре, додати яйце й борошно. Приправити сіллю та перцем і замісити однорідне тісто.
- Сформувати сочев'яки у формі котлет, обваляти в борошні. Обсмажити на добре розігрітій олії з двох боків. Викласти на паперовий рушник.
- Подавати із зеленню та сметаною.
Тут читайте, як у Польщі готують картопляний суп.