3 цікаві та прості рецепти польської кухні

Це сочев'яки, які можна порівняти з нашими драниками тільки із сочевичною начинкою, білгорайський пиріг, він готується з гречкою, і бігос, з ним багато хто добре знайомий

Цікаві рецепти польської кухні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дякуємо Польщі за підтримку та починаємо ближче знайомитися з кухнею цієї країни. Чимало її представників дуже схожі на нашу їжу. Як і ми, на сніданок поляки можуть приготувати пишні оладки з яблуками.

У Польщі теж люблять капусту та картоплю, там навіть є пиріг, для начинки якого використовується гречка.

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Отже, сочев'яки із сайту kuchnialidla.pl, які дуже схожі на наші драники, із Сейненського повіту. Пиріг з містечка Білгорай, що в Люблінському воєводстві, раніше готували на урочистості. Для нього потрібні гречка та кисломолочний сир, рецепт з fajnegotowanie.pl.

Щодо бігоса, то з ним багато хто може бути добре знайомий. Потрібні квашена та свіжа капуста, свинина або копченості.

Бігос з копченими ковбасками

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Інгредієнти:

капуста квашена – 1 кг;

капуста свіжа – 500 г;

цибуля – 300 г;

часник – 20 г;

свинина (нежирна) – 500 г;

сало – 100 г;

копчені ковбаски – 300 г;

томатна паста – 3 ст. л.;

перець, кмин, коріандр – по 1 ч. л.;

лаврове листя – 4-5 шт.;

сіль.

Як приготувати:

Квашену капусту залити водою, щоб вода злегка покрила капусту, тушкувати на середньому, потім на повільному 40–50 хвилин, помішуючи та перевіряючи рівень води. Свіжу капусту нашаткувати тонкою соломкою. М'ясо та ковбаски нарізати невеликими кубиками. Цибулю та часник нарізати дрібно. Обсмажити сало на сковороді, додати цибулю, обсмажити до золотавого кольору. Додати часник, а за хвилину – свіже м'ясо. Коли м'ясо набуде рум'яного кольору з усіх боків, додати ковбаски й томатну пасту. Обсмажити 5 хвилин, перекласти на тарілку. Коли квашена капуста стане м'якою, додати свіжу капусту, обсмажене м'ясо з цибулею, спеції, трохи води та сіль за смаком. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні півтори-дві години, доки вода не випарується.

Рецепт польського капусняку на свинячих ребрах читайте тут.

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Білгорайський пиріг

Білгорайський пиріг

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

гречка – 200 г;

кисломолочний сир – 300 г;

яйце – 3 шт.;

вершки, вершкове масло – по 2 ст. л.;

сіль, перець, чебрець.

Як приготувати:

Картоплю відварити у підсоленій воді до готовності. Потовкти в пюре. Гречку відварити у підсоленій воді до готовності, додати до картоплі та добре перемішати. Розім'яти сир виделкою і додати до картопляної маси. Вбити 2 яйця, влити вершки. Приправити сіллю, перцем та чебрецем. Розтопити вершкове масло та влити в тісто, ретельно перемішати. Застелити форму папером для випічки та викласти тісто, розрівняти. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 55 хвилин.

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Сочев'яки, або деруни із сочевицею

Сочев'яки, або деруни з сочевицею

Інгредієнти:

цибуля – 2 шт.;

гриби – 300 г;

зелена (або будь-яка) сочевиця – 250 г;

дрібка солі;

чорний перець, мускатний горіх;

зелена цибуля.

Для тіста:

картопля – 1 кг;

яйця – 2 шт.;

борошно пшеничне – 200-300 г;

сіль, перець.

Як приготувати:

Картоплю відварити у підсоленій воді, злити воду та дати охолонути. Сочевицю промити і відварити в окропі близько 20-30 хвилин. На вершковому маслі обсмажити нарізану кубиками цибулю. Додати печериці, натерті на великій тертці. Готувати до випаровування рідини. Сочевицю акуратно розчавити ножем і додати до обсмажених грибів. Приправити сіллю, перцем та мускатним горіхом. Трохи обсмажити. Додати нарізану зелену цибулю. Дати начинці охолонути. Картоплю потовкти в пюре, додати яйце й борошно. Приправити сіллю та перцем і замісити однорідне тісто. Сформувати сочев'яки у формі котлет, обваляти в борошні. Обсмажити на добре розігрітій олії з двох боків. Викласти на паперовий рушник. Подавати із зеленню та сметаною.

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