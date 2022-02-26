Капустняк польський на свинячих ребрах – замінить і першу, і другу страву

Заради справедливості треба сказати, що варіянтів цього наваристого супу, втім, як і в нас, у Польщі чимало.
Зустрічаються рецепти, де крім традиційних квашеної капусти та копченостей, додаються сушені лісові гриби.
Якщо є такі в наявності, спробуйте використовувати їх і в цьому рецепті.
Далі по темі
З особливого – це корінь петрушки та трохи селери, вони, цілими, варяться в бульйоні, потім забираються. Знову ж таки, ці два інгредієнти на ваш розсуд.
Рецепт знайшли на польському кулінарному сайті Kwestiasmaku.com.
Польський капусняк
Інгредієнти:
- 500 г свинячих ребер;
- 100 г копченого сирого бекону;
- 400 г квашеної капусти;
- 600 г картоплі;
- 2 літри холодної води;
- 1 шт. цибулина, велика морква;
- корінь петрушки, селера – за бажанням;
- петрушка, лаврове листя;
- сіль, перець, духмяний перець, кмин, майоран – за смаком;
- по 1 ст. л. вершкового масла, борошна.
Рецепт легендарного квасолевого супу Сенату США знайдете тут.
Як приготувати:
- Ребра промити та нарізати. Покласти у велику каструлю, залити холодною водою, посолити та довести до кипіння. Забирайте піну у процесі. Готуйте близько 40 хвилин.
- Очистити моркву, цибулю не чистити, а добре вимити, корінь петрушки та селеру (якщо використовуєте) почистити. Відправити овочі в суп, додати лаврове листя, духмяний перець, накрити кришкою та варити на середньому вогні близько 30 хвилин.
- Очистити картоплю та нарізати кубиками. Додати до супу, довести до кипіння, накрити кришкою і варити близько 10 хвилин.
- Додати віджату квашену капусту, кмин і майоран і варити близько 20 хвилин. Прибрати цибулю, селеру, корінь петрушки.
- Додати перець та сіль за смаком.
- Нарізати бекон і обсмажити на вершковому маслі близько 5 хвилин. Додати до супу.
- На жирі після бекону обсмажити борошно, влити близько 50-75 мл бульйону з каструлі, перемішати. Вилити до капусняку. Довести до кипіння. Варити 10 хвилин.
- Дістати моркву з бульйону, після остигання натерти на великій тертці і знову покласти в суп.