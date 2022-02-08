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Наваристий і красивий – простий рецепт супу з квашеною капустою та копченими ковбасками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 лютого, 17:32
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Якщо капуста з різкою кислинкою, спробуйте її злегка замочити. Ковбаски потрібно обсмажувати на сухій сковороді, на жирі після них пасеруються овочі
Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками
Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками / Фото: instagram.com/vkusnashkaaa_a/

Квашена капуста – це не тільки просто так, наприклад, з картоплею, а й цікаві салати з іншими овочами та м'яким сиром, і ситні ароматні супи. Як і будь-який інший суп-борщ з капустою, цей теж має настоятися перед подачею.

Якщо ваша квашена капуста з морквою, її додатково в суп можна не додавати. Важливо – ковбаски потрібно обсмажувати на сухій сковороді.

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Рецепт від sami.mozhem.

Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками

Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками | Фото: instagram.com/sami.mozhem
Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками / Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
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Інгредієнти:

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  • 400-500 г копчених ковбасок;
  • 300 г квашеної капусти;
  • 1 шт. морква; цибуля;
  • 2-3 середні картоплини;
  • 3 зуб. часнику;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • копчена паприка, сіль, перець, духмяний перець, лаврове листя.

Як зробити ароматний часниковий суп з Іспанії – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. У киплячу воду додати сіль і нарізану кубиками картоплю.
  2. На сухій сковороді обсмажити ковбаски. Відправити їх у каструлю до картоплі.
  3. На жирі від ковбасок обсмажити подрібнені цибулю, часник та моркву. Обсмажувати до м'якості цибулі. Додати спеції та томатну пасту. Обсмажити трохи і відправити в каструлю.
  4. За кілька хвилин додати капусту. Дати закипіти. Довести до смаку спеціями.
  5. Додати духмяний перець, лаврове листя і залишити під кришкою томитися на низькому вогні на 10 хвилин. Дати настоятися.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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