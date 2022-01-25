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Затишний часниковий суп по-домашньому – простий рецепт з Іспанії

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 січня, 18:40
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У цьому супі 4 зубчики часнику, його кількість можна збільшувати за бажанням. Як і додавання шинки. Обов'язкові в супі яйця – розбовтані, пашот або нарізані варені
Іспанський часниковий суп
Іспанський часниковий суп / Фото: instagram.com/ahora_que_como

Така страва, як суп, є повсюди. У тому сенсі, що їх, по кілька десятків, існує в кожній країні. Ми знаємо, як приготувати італійський із сосисками, тепер не менш смачний – часниковий з Іспанії.

Кажуть, що його придумали місцеві пастухи багато років тому.

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Відмінна риса, крім часнику, – це яйця при подачі. Причому таких подач є кілька.

Одна, коли яйце збивається у гарячому бульйоні, друга – з яйцем пашот і третя – з нарізаним вареним яйцем.

Далі хліб. Його можна обсмажити у вигляді кубиків або великих скибочок. Він також додається до супу. І шинка. Якщо її використовуватимете, то потрібно обсмажити з цибулею та часником.

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Рецепт зі сторінки nutrium_pfg.

Іспанський часниковий суп

Іспанський часниковий суп
Іспанський часниковий суп / Фото: instagram.com/nutrium_pfg

Інгредієнти:

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  • 4 зуб. часнику;
  • оливкова олія;
  • 4 скибочки хліба;
  • 2 ч. л. солодка паприка;
  • по щіпці гострої паприки, солі;
  • 1 курячий бульйон;
  • 4 варені яйця.

Тут зібрано рецепти супів, які допоможуть повернутися у форму після зимових свят.

Як приготувати:

  1. У каструлі підсмажити 4 нарізані зубчики часнику на сковороді з оливковою олією, коли вони стануть золотавими, додати 4 заздалегідь підсмажені скибочки хліба.
  2. Зняти з вогню та додати багато солодкої та гострої паприки.
  3. Посолити та повернути на вогонь, влити бульйон.
  4. Яйця очистити, нарізати і додати в суп. Подавати з підсмаженим тостом та оливковою олією.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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