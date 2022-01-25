Затишний часниковий суп по-домашньому – простий рецепт з Іспанії

Така страва, як суп, є повсюди. У тому сенсі, що їх, по кілька десятків, існує в кожній країні. Ми знаємо, як приготувати італійський із сосисками, тепер не менш смачний – часниковий з Іспанії.
Кажуть, що його придумали місцеві пастухи багато років тому.
Відмінна риса, крім часнику, – це яйця при подачі. Причому таких подач є кілька.
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Одна, коли яйце збивається у гарячому бульйоні, друга – з яйцем пашот і третя – з нарізаним вареним яйцем.
Далі хліб. Його можна обсмажити у вигляді кубиків або великих скибочок. Він також додається до супу. І шинка. Якщо її використовуватимете, то потрібно обсмажити з цибулею та часником.
Рецепт зі сторінки nutrium_pfg.
Іспанський часниковий суп
Інгредієнти:
- 4 зуб. часнику;
- оливкова олія;
- 4 скибочки хліба;
- 2 ч. л. солодка паприка;
- по щіпці гострої паприки, солі;
- 1 курячий бульйон;
- 4 варені яйця.
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Як приготувати:
- У каструлі підсмажити 4 нарізані зубчики часнику на сковороді з оливковою олією, коли вони стануть золотавими, додати 4 заздалегідь підсмажені скибочки хліба.
- Зняти з вогню та додати багато солодкої та гострої паприки.
- Посолити та повернути на вогонь, влити бульйон.
- Яйця очистити, нарізати і додати в суп. Подавати з підсмаженим тостом та оливковою олією.