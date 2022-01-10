Два чудові затишні супи на вечерю, якщо почали худнути після свят

Щедрі застілля майже закінчилися, тому настав час дати організму відпочити. Робити це, як рекомендують спеціалісти, можна за допомогою супів.
Наприклад, грузини вважають свою чихиртму практично цілющою та готують її для застуджених.
Нижче знайдете два рецепти класних супів, які можна швидко приготувати на вечерю.
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У суп з грибами та куркою від rita_paleo_aip йдуть броколі та дайкон. Для супу з перловкою від iamcookru потрібно кілька жмень сушених грибів.
Грибний суп із сушених грибів з перловкою
Інгредієнти:
- Сушені гриби – 2 жмені
- Перловка – 4-5 ст. л.
- Картопля – 2 шт.
- Морква невелика, цибуля – по 1 шт.
- Вода – 1,5 л
- Олія – 1-2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Гриби та перловку замочити на 1 годину. Поставити каструлю з водою на вогонь, довести до кипіння.
- Закинути гриби та перловку, варити близько 30 хвилин на середньому вогні. Додати картоплю.
- Дрібно нарізати цибулю та моркву. Обсмажити на сковороді. Додати до супу і варити до готовності перловки.
Суп з грибами та куркою
Інгредієнти:
- Гливи – 100 г
- Курка – 1 філе
- Бульйон – 1 л
- Дайкон, броколі – по 150 г
- Морква, цибуля – по 1 шт.
- Сіль, спеції, зелень, лаврове листя
Як приготувати:
- Приготувати бульйон з курки, потім процідити через дрібне сито. Курку нарізати на невеликі шматочки.
- Моркву, цибулю та дайкон нарізати дрібними кубиками. Гливи – довільно. На розігрітій сковороді пасерувати овочі.
- Броколі розібрати на дрібні суцвіття.
- Овочі додати в киплячий бульйон. Потім – курку, броколі. Варити кілька хвилин.
- Наприкінці додати спеції, сіль, лаврове листя та зелень.
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