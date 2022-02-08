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Наваристый и красивый – простой рецепт супа с квашеной капустой и копчеными колбасками

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 февраля, 17:32
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Если капуста с резкой кислинкой, попробуйте слегка ее замочить. Колбаски нужно обжаривать на сухой сковороде, на жире после них пассеруются овощи
Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками
Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками / Фото: instagram.com/vkusnashkaaa_a/

Квашеная капуста – это не только просто так, например, с картошкой, но и интересные салаты с другими овощами и мягким сыром, и сытные ароматные супы. Как и любой другой суп-борщ с капустой, этот тоже должен настояться перед подачей.

Если ваша квашеная капуста с морковью, то ее дополнительно в суп можно не добавлять. Важно – колбаски нужно обжаривать на сухой сковороде.

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Рецепт от sami.mozhem.

Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками

Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками | Фото: instagram.com/sami.mozhem
Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками / Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
| Фото: instagram.com/sami.mozhem
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
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Ингредиенты:

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  • 400-500 г копченых колбасок;
  • 300 г квашеной капусты;
  • по 1 шт. лук, морковь;
  • 2-3 средних картофелины;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • копченая паприка, соль, перец, душистый перец, лавровый лист.

Как сделать ароматный чесночный суп из Испании – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. В кипящую воду добавить соль и нарезанный кубиками картофель.
  2. На сухой сковороде обжарить колбаски. Отправить их в кастрюлю к картофелю.
  3. На жире от колбасок обжарить измельченные лук, чеснок и морковь. Обжаривать до мягкости лука. Добавить специи и томатную пасту. Обжарить немного и отправить в кастрюлю.
  4. Через несколько минут добавить капусту. Дать закипеть. Довести до вкуса специями.
  5. Добавить душистый перец, лавровый лист и оставить под крышкой томиться на низком огне на 10 минут. В конце дать настояться.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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