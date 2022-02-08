Наваристый и красивый – простой рецепт супа с квашеной капустой и копчеными колбасками

Если капуста с резкой кислинкой, попробуйте слегка ее замочить. Колбаски нужно обжаривать на сухой сковороде, на жире после них пассеруются овощи

Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками / Фото: instagram.com/vkusnashkaaa_a/

Квашеная капуста – это не только просто так, например, с картошкой, но и интересные салаты с другими овощами и мягким сыром, и сытные ароматные супы. Как и любой другой суп-борщ с капустой, этот тоже должен настояться перед подачей.

Если ваша квашеная капуста с морковью, то ее дополнительно в суп можно не добавлять. Важно – колбаски нужно обжаривать на сухой сковороде.

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Рецепт от sami.mozhem.

Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками

Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками / Фото: instagram.com/sami.mozhem / Фото: instagram.com/sami.mozhem / Фото: instagram.com/sami.mozhem / Фото: instagram.com/sami.mozhem / Фото: instagram.com/sami.mozhem / Фото: instagram.com/sami.mozhem 1 /6

Ингредиенты:

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400-500 г копченых колбасок;

300 г квашеной капусты;

по 1 шт. лук, морковь;

2-3 средних картофелины;

3 зуб. чеснока;

2 ст. л. томатной пасты;

копченая паприка, соль, перец, душистый перец, лавровый лист.

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Как приготовить: